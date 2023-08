Adrianna Kalska walczy ze stalkerem, a policja jest bezradna. Opublikowała jego dane

Adriana Kalska największą popularność zdobyła dzięki roli Izabeli Chodakowskiej w serialu „M jak miłość”. W produkcji gra żonę Mikołaja Roznerskiego, z którym była związana także prywatnie. Chociaż uczucie, które wybuchło na planie przeszło już do historii, to aktorzy dalej wspólnie występują przed widzami.

Adriana Kalska po rozstaniu z partnerem skupiła się na rozwijaniu kariery. W mediach społecznościowych gwiazda chętnie chwali się nowymi projektami i rolami. Poza „M jak miłość” gra też w „Papierach na szczęście”, ale także w Teatrze szóste piętro. Poza tym nie brakuje kadrów z jej życia osobistego.

Teraz Adriana Kalska podzieliła się z obserwującymi smutną wiadomością. Okazuje się, że aktorka od półtora roku walczy z prześladującym ją mężczyzną. Gwiazda pokazała zrzut ekranu, na którym widoczne są wiadomości od stalkera. Jak przekazała, wspomniany internauta nęka ją wiadomościami, a kiedy ona blokuje jego konto, ten zakłada kolejne.

Kalska przekazała, że założył już około trzydziestu profili. Gwiazda zdecydowała się też zgłosić sprawę na policję, ale działania funkcjonariuszy nie zmieniły zbyt wiele. Mimo to Adriana Kalska nie zamierza się poddać. Aktorka opublikowała dane mężczyzny z nadzieją, że to pomoże jej w odstraszeniu go od siebie na dobre. Podkreśliła też, że nękanie nie kończyło się na wysyłaniu wiadomości.

„Mam tego dosyć! Blokowanie nie pomaga, zgłaszanie na policję również... więc może publiczne obnażenie tego osobnika pomoże. Proszę do mnie nie pisać i nie zakładać kolejnego, trzydziestego któregoś już konta!. To już trwa ponad 1,5 roku i nie ogranicza się tylko do wysyłania wiadomości. Nie wdając się w szczegóły, mam nadzieję, że w końcu zrozumiesz, że nie życzę sobie kontaktu. Zajmij się swoim zdrowiem psychicznym, a mnie proszę zostaw w spokoju” – czytamy na Instagramie celebrytki.

Czytaj też:

Quiz z kultowych cytatów filmowych. Najlepsi zdobywają 7/10!Czytaj też:

Hakiel wyznał, co było powodem rozstania z Dominiką. Jaka relacja łączy go ze Stępień?