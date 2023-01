Natalie Portman przyjedzie do Polski! Wystąpi podczas specjalnego wydarzenia

Aktorka powszechnie kojarzona i doceniana za swoje kreacje filmowe w „Jackie” czy „Czarnym łabędziu” odnosi sukcesy na wielu artystycznych polach. Aktualnie przygotowuje się do wyprodukowania pierwszego w swojej karierze serialu telewizyjnego we współpracy z Apple TV+ zatytułowanego „Lady in the lake”, który będzie debiutem telewizyjnym aktorki.

Urodzona w Jerozolimie, a wychowana w Nowym Jorku absolwentka psychologii Uniwersytetu Harvarda, karierę filmową łączy z działalnością społeczną, wspierając szereg inicjatyw humanitarnych. Natalie, zadeklarowana weganka, była producentką wykonawczą i lektorką filmu dokumentalnego „Eating Animals”, który analizuje wybory żywieniowe ludzkości, opowiadając się za rezygnacją z jedzenia mięsa.

Najczęściej jednak występuje w imieniu kobiet i dziewcząt upominając się o ich prawa, domagając się dostrzeżenia ich roli w życiu społecznym i politycznym oraz stwarzania optymalnych warunków pracy i rozwoju dla nich. Jej zaangażowanie przełożyło się m. in. na czteroletnią pracę na rzecz FINCA International, organizacji zajmującej się udzielaniem niewielkich pożyczek kobietom-przedsiębiorczyniom w wielu krajach, pozwalającym im na podjęcie aktywności zawodowej, a tym samym możliwości utrzymania siebie i swoich dzieci, co sama Portman nazywała: „…największym darem jaki można dać kobiecie zmagającej się z ubóstwem”.

Aktorka jest także założycielką drużyny Angel City Football Club w National Women’s Soccer League w USA.

Obecnie Natalie Portman jest ambasadorką International Rescue Committee – organizacji, która pomaga osobom dotkniętym kryzysami humanitarnymi – w tym kryzysem klimatycznym – przetrwać, odzyskać siły i odbudować swoje życie. Założona na wezwanie Alberta Einsteina w 1933 r. IRC działa obecnie w ponad 40 krajach dotkniętych kryzysem, a także w społecznościach w całej Europie i obu Amerykach. Zapewnia opiekę zdrowotną, przeciwdziała nierównościom z jakimi borykają się kobiety i dziewczęta, wspiera dzieci w nauce, aby stały się samowystarczalne.

W 2020 Natalie Portman napisała książkę „Fables” która szybko stała się bestsellerem „New York Times”. Współczesna interpretacja klasycznych bajek powstała z prywatnej potrzeby aktorki, która jako matka dostrzegła problem dyskryminacyjny w treści bajek, które czytała swoim dzieciom. W kwietniu 23r. z inicjatywy Impact, nakładem wydawnictwa ZNAK ukaże się polskie wydanie książki. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na sfinansowanie programów wspierających dostęp dzieci do opieki psychologicznej realizowanych przez Fundację TVN.

Jakimi przemyśleniami podzieli się Natalie Portman podczas jej pierwszego publicznego wystąpienia w Polsce? Kto pojawi się w jej towarzystwie na scenie? Dowiemy się w najbliższych tygodniach. Gwałtowne zmiany na świecie i ich wpływ na każdy aspekt współczesnej egzystencji są dobrym źródłem wielu ważnych tematów.

Kto jeszcze pojawi się na Impact’23?

Poza Natalie Portman gościem specjalnym Impact’23 będzie Nassim Nicholas Taleb, jeden z najchętniej czytanych ekonomistów, autor bestsellerowej Antykruchości, a także wybitny historyk kierujący katedrą historii na Uniwersytecie Columbia i dyrektor Instytutu Europejskiego Adam Tooze. W poprzednich edycjach udział wzięli m.in. jeden z najważniejszych współczesnych myślicieli prof. Yuval Harari, sekretarz stanu USA Hillary Clinton czy prezes YouTube Susan Wojcicki.

Impact’23 kolejny raz stanie się światowej klasy miejscem spotkania najważniejszych mówczyń i mówców, liderek i liderów biznesu, nauki, polityki, technologii, medycyny czy sztuki – by adresować, dyskutować i szukać rozwiązań dla najistotniejszych kwestii związanych z ekonomią, gospodarką, technologią, ekologią, kulturą czy zmianami społecznymi.

Impact’23 to ponad 5.000 uczestników, ponad 500 światowej klasy mówców i 7 scen na których w ramach 23 ścieżek poruszone zostaną najbardziej aktualne tematy, inspirujące rozwiązania związane z: Digital Future, Green Economy, Energy, Global Econony and Banking, Start up and Investors, Marketing and Media Insight, Food TechWoman Empowernment, Health, Mental Health and Wellbeing, Mobility czy Art and Culture.

