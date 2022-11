Grała Marynę w „Janosiku”. Nowe wieści o Ewie Lemańskiej-Roycewicz

– Po „Janosiku” zostałam zaszufladkowana i nie dostawałam ciekawych propozycji. Czekałam kilka lat na swoją szansę, a w końcu zdecydowałam się wyjechać do Stanów – mówiła jakiś czas temu w „Pytaniu na Śniadanie” aktorka.

Postanowiła wyemigrować do Nowego Jorku. Potem była modelką w Paryżu, Mediolanie i Londynie. W 1998 roku zachorowała na raka. - Na początku myślałam, że to jest jakiś grzyb na palcu lewej stopy, nie myślałam, że to czerniak. Ale w końcu tak mnie zaczął boleć, że poszłam do lekarza i przestałam się sama diagnozować. Trzeba było szybkich działań. Obcięto mi ten palec. Amputowano. Na szczęście nie mam żadnych przerzutów, a węzły chłonne są wolne od komórek nowotworowych. Mimo to cały czas jestem pod opieką onkologiczną – przyznała w wywiadzie. Wtedy zainteresowała się medycyną i ukończyła szkołę pielęgniarską.

W Stanach Zjednoczonych grała również w wielu produkcjach – zawsze jednak jako statystka (m.in. w „Rock of Ages” obok Toma Cruise'a), ponieważ nie znała języka.

Ewa Lemańska-Roycewicz znów jest zakochana

Miała trzech mężów – Cezarego Kaplińskiego, Olgierda Roycewicza i Jamesa Rooneya. Żadne z jej małżeństw nie przetrwało. Ma dwójkę synów (ze związku z Roycewiczem) – Aleksa i Briana.

Teraz, w rozmowie z „Super Expressem” znana aktorka wyznała, że znów jest zakochana. – Mam chłopaka. Greg to cudowny i ciepły człowiek. Z zawodu jest nauczycielem – przekazała w wywiadzie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, ale – przynajmniej na razie – nie myślimy o ślubie – dodała.

