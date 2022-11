Nowi aktorzy w 5. sezonie „The Crown”. W kogo się wcielają? Przewodnik po bohaterach

5. sezon „The Crown” obejmował będzie wedle zapowiedzi pięcioletni okres w latach 90., kiedy to małżeństwo księżnej Diany i księcia Karola, ulegało rozpadowi. Rozwodzi się także w tym czasie dwójka innych dzieci królowej – książę Andrzej i księżna Anna. Dochodzi do szeregu historycznych wydarzeń, które miały wpływ na to, że sama Elżbieta II uważa te lata za najgorsze w historii jej panowania. Wszystko mimo to, że obchodzi wówczas swoje 40-lecie na tronie. Rodzina królewska w kolejnej odsłonie „The Crown” stoi przed prawdopodobnie największym jak dotąd wyzwaniem – opinia publiczna otwarcie kwestionuje ich rolę w Wielkiej Brytanii. 5. sezon „The Crown” pojawi się na Netflix już jutro, w środę 9 listopada.

Nowi aktorzy w 5. sezonie „The Crown”

Wraz z nowym sezonem w produkcji Netfliksa zagoszczą nowe twarze. W rolę Elżbiety II teraz wcieli się Imelda Staunton, aktorka znana najbardziej z roli Dolores Umbridge w serii o Harrym Potterze. Elizabeth Debicki, znana głównie z roli w „Wielkim Gatsbym” czy „Tenecie”, przejęła w 5. sezonie rolę księżnej Diany od Emmy Corrin. W 5. sezonie w księżniczkę Małgorzatę wcieli się Lesley Manville. Księcia Filipa zagra teraz Jonathan Pryce, znany między innymi z filmu „Dwóch papieży”. Kto poza tym pojawi się na ekranie? Olivia Williams jako Camilla Parker Bowles; Jonny Lee Miller jako John Major; Khalid Abdalla jako chłopak Diany, Dodi Fayed; Salim Daw jako jego ojciec, Mohamed Al-Fayed; Humayun Saeed jako Hasnat Khan, partner Diany przed Fayedem; Bertie Carvel i Lydia Leonard jako Tony i Cherie Blair. W księcia Harry'ego wcielą się kolejno Reddy Hawley i Will Powell, a w Williama Timothee Sambor oraz Senan West.

Sprawdźcie, jak nowi aktorzy prezentują się w 5. sezonie popularnego serialu Netfliksa.

