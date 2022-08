Kate i William wybrali nową szkołę dla dzieci. Czesne zwala z nóg

Biuro księcia Cambridge ogłosiło, że dzieci książęcej pary Williama i Kate wybierają się do nowej szkoły. 9-letni George, 4-letni Louis oraz 7-letnia księżniczka Charlotte będą uczęszczać do prywatnej szkoły Lambrook. W oświadczeniu nie zabrakło podziękowań dla poprzedniej placówki. „Ich Królewskie Wysokości są ogromnie wdzięczni Thomas's Battersea, gdzie George i Charlotte mieli szczęśliwy początek swojej edukacji odpowiednio od 2017 i 2019 roku i cieszą się, że znaleźli szkołę dla całej trójki swoich dzieci, która podziela podobny etos i wartości jak Thomas” – czytamy.

Ile księżna Kate i książę William zapłacą za nową szkołę?

Książęca para za naukę swych pociech w prywatnej szkole Lambrook zapłaci rocznie 21 tysięcy funtów, czyli niemal 120 tys. zł. Budynek robi jednak wrażenie. Na terenie placówki znajduje się 25-metrowy basen, 9-dołkowe pole golfowe, a także szereg innych atrakcji. Cała posiadłość mierzy 52 akry, dzięki temu znalazło się też miejsce na sad oraz świnie, kurczaki, króliki, pszczoły i jagnięta. Dyrektor w wydanym oświadczeniu wyraził radość z przyjęcia nowych uczniów.

To jednak nie koniec zmian w życiu księcia Williama i księżnej Kate. Rodzina przenosi się do Adelaide Cottage w posiadłości Winsdor. To czteropokojowy dom, który od zamku, gdzie obecnie przebywa królowa Elżbieta, oddalony jest zaledwie 10 minut drogi. Prawdopodobnie ma to na celu bycie bliżej monarchini, a także zapewnienie dzieciom jak najbardziej normalnego życia. Jak podają zachodnie media, para zamierza zachować wszystkie swoje nieruchomości tj. londyński dom, mieszkanie w Pałacu Kensington, a także swoją wiejską rezydencję Amner Hall we wschodniej Anglii.

