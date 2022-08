Maffashion trafiła z synkiem do szpitala. Co się stało?

Maffashion, czyli Julia Kuczyńska, to obecnie jedno z najważniejszych nazwisk w show-biznesie. O życiu blogerki modowej zrobiło się ostatnio jeszcze głośniej, kiedy na jaw wyszły szczegóły rozstania z partnerem oraz ojcem jej dziecka. Zamieszanie wokół związku Sebastiana Fabijańskiego i Julii Kuczyńskiej zaczęło się od tajemniczego nagrania z aktorem, które na swoim Instagramie udostępniła Rafalala. Gwiazdor wyznał, że w dniu, w którym spotkał się z celebrytką, przyjmował narkotyki, które sprawiły, że nic nie pamięta. Udzielił szczerego wywiadu, w którym przyznał, że zdradzał matkę swojego dziecka. Rozmowa z dziennikarzem odbiła się szerokim echem, a kolejne osoby zamieszane w sprawę zaczęły zabierać głos. Wspomniana transseksualna Rafalala powiedziała mediom, że także Kuczyńska miała romans. Domniemany kochanek blogerki wydał w tej sprawie oświadczenie.

Maffashion trafiła z synkiem do szpitala

Mimo całego zamieszania od pewnego momentu Sebastian Fabijański już nie komentuje swojego życia rodzinnego. Trzyma się tego również Maffashion, która jednak teraz zdradziła, że synek byłej pary trafił do szpitala. Na swoim Instagramie celebrytka napisała, że dziecko wylądowało w placówce medycznej z powodu poważnej choroby. „Tydzień turbo infekcji, w czasie której trafiliśmy ostatnio z młodym na parę dni do szpitala. Te dni były ciężkie, noce jak te dawniej z pobudkami, co pół godziny i skakanie na piłce. Sytuacja najcięższa była jednak dla dziecka” – napisała. Później dodała, że nie chciała dzielić się tą informacją, kiedy stan malucha się utrzymywał. „Nie dzieliłam się z tym z wami i nie robiłam żadnych relacji, bo nie wszystkim człowiek musi się dzielić. Jednak wy mamy wiecie, o czym mówię, dlatego wspominam teraz tamten czas” – podkreśliła.

W dalszej części InstaStory Kuczyńska opisała problemy ze snem, z którymi od małego mierzy się mały Bastek, a co za tym idzie, także jego rodzice. „To jedyne dziecko, które znam, i które nie zasypiało i dalej nie zasypia w wózku, albo samochodzie, potem dołączyły kolki... Ogólnie ze snem było dramatycznie plus minus półtora roku” – wyznała. Na koniec dodała, że obecnie jej synek śpi obok niej, a ona sama ma problemy ze snem.

