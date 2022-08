Anne Heche zostanie odłączona od aparatury podtrzymującej jej życie

Do wypadku samochodowego Anne Heche doszło 5 sierpnia 2022 roku. Samochód, który prowadziła aktorka najpierw staranował kompleks budynków w Los Angeles, później uderzył w ścianę domu rodzinnego, który stanął w płomieniach, podobnie jak samochód aktorki. 53-latka została przetransportowana do szpitala z ciężkimi poparzeniami, a jej stan określany był jako krytyczny.

Rodzina i przyjaciele aktorki mieli nadzieję na cud. Ten jednak nie nadszedł, a u Heche lekarze stwierdzili śmierć mózgu. W związku z tym rodzina i przyjaciele aktorki podjęli decyzję o tym, że odłączą ją od aparatury podtrzymującej życie. Respirator będzie działał do czasu aż lekarze sprawdzą, czy narządy, które nie zostały uszkodzone w wyniku wypadku, mogą zostać przekazane potrzebującym ich ludziom.

„Chcemy podziękować wszystkim za życzliwe modlitwy i życzenia o powrót Anne do zdrowia oraz podziękować oddanemu personelowi i wspaniałym pielęgniarkom, które opiekowały się nią w Grossman Burn Center w szpitalu West Hills” – czytamy w oświadczeniu przedstawiciela rodziny aktorki. Niestety, z powodu wypadku Anne Heche doznała poważnego uszkodzenia mózgu związanego z niedotlenieniem i pozostaje w śpiączce w stanie krytycznym. Nie oczekuje się, że przeżyje. Już dawno temu zdecydowała się na to, że będzie dawczynią organów i jest podtrzymywana przy życiu, aby ustalić, czy będzie to możliwe„ – czytamy.

Dalej przedstawiciel rodziny dodał kilka słów o aktorce. „Anne miała ogromne serce i swoim hojnym duchem dotykała każdego, kogo spotkała. Jej główną pracą nie było rozwijanie swojego niezwykłego talentu, a szerzenie dobroci i radości – zwłaszcza też akceptacji co do tego, kogo kochasz. Zostanie zapamiętana ze względu na swoją odważną uczciwość i wszyscy będą tęsknić za jej światłem” – podkreślił.

