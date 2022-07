„Rolnik szuka żony”. Tak wygląda dziś Kamila, uczestniczka 8. edycji programu

– Uważam, że nie ma czegoś takiego, że jestem za bardzo wybredna. Ja po prostu wiem, co mnie pociąga w drugiej osobie – mówiła w "Pytaniu na Śniadaniu" Kamila Boś, której rzesza fanów programu zarzuciła, że jest "zbyt wybredna". Rolniczka zapewniła też, że w programie szukała partnera, a nie pracownika. – To nie jest tak, że by się przydał. Przydałby się na pewno do życia. Ja sobie tutaj na pieczarkarni bardzo dobrze radzę, mam super załogę więc... No, nie szukam pracownika, tylko miłości – podkreśliła.

Kim jest Kamila Boś?

Piękna rolniczka po tym, jak opadł medialny szum związany z jej osobą, zaczęła chętniej dzielić się swoim życiem w sieci. Na Instagramie, gdzie obserwuje ją prawie 200 tys. osób zamieszcza fotki z podróży i codziennych chwil. Chętnie dzieli się też skrupulatnie dobranymi stylizacjami, którymi później zachwycają się fani. Wszystko wskazuje na to, że rolniczka wciąż jest wolna.

Przypomnijmy, 28-letnia Kamila kilka lat temu zgodziła się przejąć pierwszą halę z pieczarkami. Teraz ma ich aż dziewięć. Wiadomo, że przed tym, jak zajęła się rolnictwem, Kamila ukończyła rachunkowość i planowała być księgową. Ma 168 cm wzrostu, blond włosy i zielone oczy. Uwielbia podróżować, bawić się i tańczyć. Lubi postawić na swoim, zawsze mówi to, co myśli, potrafi szybko podejmować decyzje i posiada umiejętność dobrej organizacji czasu. Życiowa optymistka o dobrym sercu, spędzająca wolny czas w gronie przyjaciół.

Kogo szuka piękna rolniczka?

W nagraniu, w którym zaprezentowała siebie i swoje życie, 28-latka wyznała, że szuka mężczyzny, który będzie starszy od niej i wysoki. Przyznała, że głównie zwraca uwagę na blondynów o szczerym uśmiechu. Wyznała także, że nie lubi „cwaniactwa, popisywania się” i „nie toleruje kłamstwa”. Chce w przyszłości założyć rodzinę i zostać mamą.

