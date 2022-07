Małgorzata Ostrowska-Królikowska mimo kontrowersyjnych pomysłów swojego syna Antoniego Królikowskiego ciągle stała murem za aktorem. Kiedy aktor zamieścił oświadczenie na swoim profilu na Instagramie, w którym odniósł się do zaskakujacego pomysłu walki sobowtórów Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina, jego matka skomentowała post. Dopiero wtedy gwiazda wreszcie przerwała milczenie.

Do tamtej pory aktorka nie mieszała się w kontrowersje związane ze sprawami syna. Wyłączyła także możliwość komentowania swoich postów, po tym jak internauci zaczęli nawiązywać w komentarzach do zachowania syna. Pod ostatnim postem Antoniego możemy zobaczyć krótki, ale wymowny komentarz. Małgorzata Ostrowska-Królikowska zostawiła serduszko.

Jednak pod czujnym okiem internautów znalazły się nie tylko relacje serialowej Grażynki z synem, ale także wnukiem. Królikowski rozstał się z Joanną Opozdą jeszcze przed narodzinami dziecka, więc Ostrowska-Królikowska nie miała okazji nawiązać z maluchem relacji. Ostatnio udostępniła zdjęcie z synkiem starszego syna, co wywołało burzę w komentarzach. Fani szybko zaczęli dopytywać, dlaczego kobieta nie dodaje zdjęcie z młodszym wnukiem. „A gdzie zdjęcie z Vincentem? To też wnuk, co to za babcia, masakra”... – napisała jedna z obserwatorek. Tym razem aktorka zabrała głos i wytłumaczyła się. „Mam zdjęcia z Vincentem, ale nie mam obowiązku ich upubliczniać. Szanuję wolę rodziców, a pani życzę spokoju i roztropności w ocenianiu innych” – odpisała Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska zaprasza Joannę Opozdę do swojej posiadłości

Teraz Małgorzata Ostrowska-Królikowska postanowiła naprawić stosunki z synową, która powoli przygotowuje się do rozwodu z jej synem. Za pośrednictwem „Na żywo” zaprosiła aktorkę i swojego wnuka do posiadłości. – Chciałabym, żeby mój najmłodszy wnuk i Joasia spędzali tam czas i korzystali ze świeżego powietrza i pięknych okoliczności przyrody – powiedziała redakcji. Jak sugerują media, zapewne chodzi o posiadłość w górach. Ostrowska-Królikowska może pochwalić się domem w Kudowie-Zdroju.

