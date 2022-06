Lenka Klimentowa szczerze opowiedziała o problemach z zajściem w ciążę. „Ludzie cały czas wywierali na mnie nacisk”

O Janie Klimencie znów zrobiło się głośno, ale tym razem za sprawą dobrej wiadomości, jaką pochwalił się na Instagramie. Juror programu „Mam talent” wyznał, że razem ze swoją żoną Lenką spodziewają się dziecka. „Czekaliśmy na ten moment tak długo, wytrzymaliśmy wszystkie pytania typu: a kiedy dziecko?, czy wy nie chcecie dzieci?, dlaczego jeszcze nie macie dzieci, jak jesteście tak długo razem?, wy tylko o karierze myślicie i o dzieciach nie. I tak dalej i dalej… przez kilka lat” – wyznał tancerz. Dodał, że teraz udało się spełnić marzenie. „Ale udało się! I w tym roku zostaniemy rodzicami” – napisał i dodał, żeby na razie wstrzymać się z gratulacjami. „Prosimy tylko, żebyście trzymaliście za nas kciuki, żebyśmy byli zdrowi, bo gratulacje, dopiero jak się urodzi” – czytamy.

Jan Kliment opublikował dwie fotografie z 15 lat młodszą żoną. Na obu możemy też zobaczyć zdjęcia USG.

Lenka Klimentowa szczerze opowiedziała o problemach z zajściem w ciążę

Teraz szczerego wywiadu udzieliła żona tancerza. Jak zdradziła, para stała się o dziecko przez 6 lat. Powiedziała też, że to jej mama podniosła ją na duchu, kiedy starania się przedłużały. – Rozmawiałyśmy o tym, że może nie mogę mieć dzieci. Mama powiedziała: „nic na siłę. Jeżeli się nie uda, to może masz inne zadania do spełnienia na tym świecie”. Rozpłakałam się i pomyślałam, że w takim razie będę pomagała zwierzętom, bo bardzo je kocham, i może mogłabym poprowadzić schronisko. I to będzie mój życiowy cel – wyznałą w „Vivie!”.

Celebrytka opowiedziała też o trudnych pytania od innych osób. – Nigdy nie zwątpiłam, chociaż ludzie cały czas wywierali na mnie nacisk, ciągle pytali: a kiedy dziecko? Mówili, że czas ucieka. Ale przecież w ciążę zachodzą kobiety dużo starsze ode mnie. Mam 33 lata i męża starszego o lat piętnaście. Wiedziałam więc, że nie ma na co czekać. Ale przecież to oczekiwanie przedłużało się nie z mojej winy, i nie z winy Janka. Tak zadecydowała opatrzność – podkreśliła Lenka Klimentowa.

Żona Jana Klimenta opowiedziała też o tym, jak ciąża zmieniła ich związek. – Wiem, że będzie cudownym tatą. Nasze dziecko jest wyczekiwane, wytęsknione. Przy Janku czuję się bezpieczna, zaopiekowana, razem dbamy o nasz związek, dużo ze sobą rozmawiamy, a teraz oczywiście naszym tematem jest ciąża. Potrafimy do trzeciej rano rozmawiać o niej i rozpatrywać różne warianty. Również szczegóły porodu – wyznała.

