Edyta Górniak i Rafalala pokłóciły się na dworcu. O co poszło?

Do zdarzenia doszło kiedy Rafalala, transpłciowa celebrytka, czekając na spóźniony pociąg na Dworcu Centralnym, swoim zwyczajem nagrywała przechodniów. Ku zaskoczeniu obserwatorów, nagle na ekranie zauważyliśmy Edytę Górniak. Okazało się, że diva polskiej sceny muzycznej także czekała na środek komunikacji.

Edyta Górniak kiedy zorientowała się, że jest nagrywana, śmiało podeszła do Rafalali, która później udostępniła przebieg dyskusji na swoim InstaStories. – Jesteś bardzo niegrzeczny — powiedziała Górniak.

– Mówisz do kobiety transseksualnej w formie męskiej — zauważyła Rafalala. Wokalistka szybko odpowiedziała: Wszystko mi jedno. Ja nie widzę płci. Widzę człowieka. Celebrytka jednak nie dawała za wygraną: Ale mi nie jest jedno. Obrażasz mnie. Górniak także czuła się obrażona i zaproponowała licytację, kto jest bardziej obrażony.

Edyta Górniak i Rafalala pokłóciły się o nagrywanie

Jednak to nie koniec dyskusji. Ostra wymiana zdań między gwiazdami przeniosła się do wiadomości prywatnych na Instagramie. Edyta Górniak skomentowała udostępnione przez celebrytkę nagranie. „Szukasz tolerancji, to bądź przykładem dla innych. Słabe to było” — napisała. „Duży kciuk w dół. Nagrywałam tłok, peron... I przy okazji się załapałaś. Jeśli do transseksualnej kobiety o imieniu Rita mówisz głośno, przy innych osobach w formie męskiej, to jest to jedna z większych form poniżenia i przemoc psychiczna. Nie szukam u Ciebie tolerancji... Bo zakładam, że ją posiadasz. Nauczyłam się przyjmować takie ciosy. Pozdrawiam, Worek Treningowy” — odpisała Rafaala.

Górniak także nie zamierzała odpuścić, a wymiana nieprzyjemności między celebrytkami nabierała rozpędu. „To dość ciekawy przypadek... Gay community z zasady mają klasę, wrażliwość i intelekt. Wiem, bo znam i kocham wielu” – napisała piosenkarka, udostępniając kawałek wideo zarejestrowanego przez Raafalę. Następnie wyznała tabloidowi, że była zmuszona, zrezygnować z podroży, ponieważ musiałaby zająć miejsce w tym samym przedziale.

Potem do sprawy odniosła się druga strona sporu. Rafalala udostępniła na Facebooku długi wpis, w którym nazwała zachowanie Edyty Górniak transfobicznym.

