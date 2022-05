Agnieszka Włodarczyk trafiła do szpitala. „Grzmotnęłam o podłogę. Obudziłam się we krwi”

Agnieszka Włodarczyk podzieliła się z fanami wstrząsającą historią. Gwiazda zemdlała, a upadek był tragiczny, że przytomność odzyskała leżąc na podłodze w swojej własnej krwi. Całe zdarzenie opisała na Instagramie. „To był zwykły dzień, rodzinna niedziela, nic nie zapowiadało tego, co stało się w nocy. Poszłam spać, obudził mnie Miluś na karmienie, więc dałam mu mleczko i zasnął. To było około pierwszej. Poszłam do toalety i nagle zabolał mnie brzuch do tego stopnia, że zrobiło mi się ciemno przed oczami i straciłam przytomność” – czytamy. Aktorka nie tylko upadła, ale także straciła trochę krwi. „Grzmotnęłam o podłogę. Obudziłam się we krwi, kręciło mi się w głowie a serce waliło jak porąbane. Nie wiem ile tam leżałam, mogło to chwilę trwać. Wystraszyłam się i zawołałam Roberta cichym głosem, żeby nie obudzić małego” – dalej relacjonuje gwiazda. Jej partner wezwał pogotowie, ale nie ukrywał, że może mieć złamany nos.

Agnieszka Włodarczyk trafiła do szpitala

Agnieszka Włodarczyk trafiła na SOR, a w swoim szczerym wpisie nie wstydziła się strachu. „Nigdy nie byłam w takiej sytuacji, nigdy nie straciłam przytomności. Jak sobie pomyślę, że mogłam uderzyć głową o róg kabiny prysznicowej, to mam ciarki na plecach. Mogło mnie tu nie być... Leżąc na Sorze ze złamanym nosem dziękowałam Szefowi na górze, że mogę jeszcze pożyć” – dodała.

Na koniec zaapelowała do fanów o ostrożność i podkreśliła, że zdrowie jest dużo ważniejsze niż uroda. „Teraz muszę zadbać o swoje zdrowie, bo uroda to sprawa drugorzędna” – zakończyła.

