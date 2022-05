TVP przedstawiła raport wydatków. Pracownicy otrzymali podwyżki, ile zarabia Jacek Kurski?

Telewizja Polska właśnie przedstawiła Radzie Mediów Narodowych swoje przychody za ubiegły rok. Jak wynika z raportu, instytucja w roku 2021 zanotowała wzrost wpływów z reklam i sponsoringu, co dało 884 mln zł przychodu. Zapewne emitowanie najważniejszych wydarzeń sportowych miało wpływ na większe zainteresowanie reklamodawców. Także państwo przekazało środki dla TVP W ramach rekompensaty z budżetu państwa na rzecz utraconych wpływów abonamentowych w wysokości 1,711 mld zł. Natomiast z samych abonamentów wpłynęło 331 mln zł. Spółka odnotowała wzrost kosztów działalności, w sumie o 18,96 proc., czyli łącznie 3,35 mld zł. W raporcie podkreślono też, że TVP zaoszczędziła 110 mln zł na usługach zewnętrznych.

Jak wynika z raportu, w tym roku pracę w TVP rozpoczęło 13 pracowników, to pięciu dziennikarzy i siedmiu dyrektorów bądź wicedyrektorów. Obecnie w instytucji pracuje 2888 osób. W ubiegłym roku odeszło 210, w tym 67 pracowników z powodu emerytury. W ostatnim roku ich pensje poszły w górę. Średnie wynagrodzenie pracownika TVP wzrosło od 659 zł do 1049 zł. W zeszłym roku średnie wynagrodzenie wzrosło o 260 zł w porównaniu z 2019 rokiem.

Co ciekawe, do odwrotnej sytuacji doszło w przypadku wynagrodzenia zarządu. Wynagrodzenie Jacka Kurskiego i Mateusza Matyszkowicza spadło 25,64 proc. Przekazano im zatem wynagrodzenie w sumie 1,597 mln zł, co porównując z sumą z 2020 r. (2,174 mln zł), jest zauważalnym spadkiem. Dodatkowo TVP w tym roku nie przyznało nagród swoim pracownikom, w przeciwieństwie do zeszłego roku.

