Córka Anny Samusionek kiedyś trafiła do domu dziecka. Teraz to już dorosła kobieta. Jak się zmieniła?

Anna Samusionek była związana z Krzysztofem Zuberem przez około trzy lata. Wzięli ślub i wspólnie doczekali się córki Angeliki, która przyszła na świat w 2002 roku. Para rozeszła się później bez orzekania o winie. Byli partnerzy nie mogli jednak dojść do porozumienia jeżeli chodzi o opiekę nad córką. W 2013 roku, 11-letnia wówczas Angelika trafiła do domu dziecka, a potem do rodziny zastępczej. Wszystko po tym, jak uciekła od matki do ojca, któremu sąd odebrał prawa rodzicielskie.

Wtedy Anna Samusionek pojawiła się nawet w programie „Uwaga! TVN”, gdzie mówiła, że jej były mąż stosował wobec niej przemoc fizyczną i ekonomiczną. Krzysztof Zuber zapewniał, że wszystko, co mówi aktorka, to kłamstwa i pomówienia. „Zawsze chodziło tylko o kasę. Nikt nie rozwodzi się bez orzekania o winie, a potem robi takie rzeczy i wymyśla przemoc!” – mówił.

W 2015 roku Angelika postanowiła, że chce na stałe mieszkać z ojcem i do tego też przychylił się sąd. Ostatecznie Samusionek odbudowała też relacje z córką. Teraz często zamieszczają w mediach wspólne fotki.

W naszej galerii możecie zobaczyć, jak przez lata zmieniła się córka Anny Samusionek.

