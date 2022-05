Naomi Judd nie żyje. Gwiazda country odebrała sobie życie

Naomi Judd wraz z córką Wynonną tworzyła duet The Judds. Razem zdobyły 5 statuetek Grammy. Tworzyły muzykę w stylu country. Sama Naomi także zdobyła solową nagrodę za tekst do utworu „Love Can Build a Bridge”. O śmierci wokalistki poinformowały jej córki Wynonna i Ashley. Kobiety wydały oświadczenie w mediach społecznościowych.

„Dzisiaj przeżyłyśmy tragedię. Przez chorobę psychiczną, na którą cierpiała, straciliśmy naszą piękną mamę. Jesteśmy zdruzgotane. Przeżywamy głęboki smutek, jednak wiemy, jak bardzo była kochana przez nas i swoją publiczność” – czytamy. Gwiazda od lat chorowała na depresję, zmagała się z myślami samobójczymi i atakami paniki. Według portalu people.com Naomi Judd popełniła samobójstwo.

Naomi Judd – kim była?

Naomi Judd urodziła się w 1946 roku w USA w stanie Kentucky. Po rozstaniu z mężem została samotną matką dwóch córek, a przed rozpoczęciem kariery muzycznej uczyła się szkole pielęgniarskiej. Duet matki i córki zadebiutował albumem w 1984 roku.

Druga córka gwiazdy Ashley Judd, jest popularną aktorką znaną m.in. z filmów „Podwójne zagrożenie”, „Czas zabijania”, „Kolekcjoner” czy „De-Lovely”. Naomi Judd po zakończeniu kariery muzycznej założyła fundację zajmującą się profilaktyką zdrowia. Działania głównie skupiały się wokół przeciwdziałania zapaleniu wątroby typu C, na które artystka chorowała. Judd napisała też kilka książek, głównie były to poradniki z zakresu zdrowia psychicznego. O swoich problemach psychicznych otwarcie pisała w publikacji „Rzeka czasu”, która ukazała się w 2016 roku.

