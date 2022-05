Księżniczka Charlotte skończyła siedem lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez lata

To już tradycja – co roku z okazji urodzin dzieci Kate Middleton i księcia Williama w mediach społecznościowych na oficjalnym profilu Pałacu Kensington na Twitterze i Instagramie pojawiają się portrety najmłodszych członków rodziny królewskiej. Dziś Księżniczka Charlotte skończyła siedem lat. Z tej okazji do sieci trafiły zdjęcia jedynej córki Williama, które własnoręcznie zrobiła sama księżna.

Zdjęcia księżniczki Charlotte pojawiły się najpierw dzień przed urodzinami, czyli w niedzielę. Dwie fotografie dziewczynki opublikowano z podpisem: Jutro kończy siedem lat!. Do opisu dołączono emotikonę tortu. Na uchwyconych portretach widzimy Charlotte na tle kwiecistej łąki, która uśmiecha się uroczo w stronę obiektywu mamy. W dłoni trzyma fioletowy kwiat. Dziewczynka jest ubrana w niebieski sweter i granatowe spodnie. Na drugim zdjęciu pozuje z czarnym psem, pupil ma na imię Orla. Dziś opublikowano kolejne zdjęcie z sesji wykonanej przez księżną Kate. Tym razem córka książęcej pary siedzi na łące z rękami założonymi na kolana. W tym wpisie podziękowano za wszystkie miłe wiadomości i życzenia urodzinowe dla księżniczki Charlotte.

Galeria:

Księżniczka Charlotte skończyła siedem lat!

Mimo że wizerunek dzieci książęcej pary jest powszechnie znany, a dzieci biorą udział w niektórych oficjalnych wydarzeniach, to ich rodzice zapewniają, że starają się, by wyrosły na „zwykłych ludzi”. Publikacja urodzinowych portretów to jednak tradycja. Kilka dni temu urodziny obchodził młodszy brat Charlotte książę Louis. Kate Middleton i książę William mają jeszcze starszego syna, który jest trzeci w kolejce do tronu – książę George'a.

