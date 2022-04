Polski raper dokonał coming outu. „Mówią mi Maks, a urodziłem się dziewczyną”

Raper 27.fuckdemons wydał nową piosenkę, a w niej przyznał, że urodził się dziewczyną. W kawałku „Pod kapturem” wypuszczonym z okazji jego 16. urodzin pada wiele odważnych wyznań.

Raper 27.fuckdemons to raper, który w kwietniu wydał debiutancki album „Nic się nie stało”. Album szybko zebrał dobre recenzje i znalazł się na 3. miejscu zestawienia sprzedaży OLiS. Dwa dni temu, z okazji urodzin muzyka, światło dzienne ujrzał kawałek „Pod kapturem”. W tekście znajdziemy wiele odniesień do prywatnego życia rapera. 16-latek wyznał, że nie czuje się związany ze swoją płcią. „Mówią mi Maks, a urodziłem się dziewczyną” — rapuje już na samym początku.

Następnie nastolatek nawiązuje do tytułu piosenki. „I nie zrozumiesz jak nie byłeś w mojej skórze, swą delikatność znów ukrywam pod kapturem” – słyszymy. Muzyk mówi też szczerze o próbie samobójczej, o tym, jak nie może dopasować się do środowiska oraz wielu życiowych upadkach. „Miasto, szkoła, ludzie, moda, się nie potrafię przystosować, To jestem ja, upadłem muszę wstać, próbowałem się zabić, dziś nie zabijesz nas” – przekazuje w utworze.

W opisie w serwisie YouTube Raper 27.fuckdemons zaznaczył, że tekst opisuje jego rzeczywistość. „Urodzinowy numer »Pod kapturem« opowiada o mojej codzienności, o realiach, o tym, kim jestem i z czym się zmagam. Przedstawia rzeczy, z którymi musiałem się pogodzić, lub takie, do których dojrzałem na tyle by je dostrzec, choć jestem tylko nastolatkiem, który chciałby żyć bez większych problemów” – czytamy. Utwór ma być też pewnego rodzaju wsparciem dla osób, które są w podobnej sytuacji. „Mimo że piosenka jest bardzo osobista, kieruję ją do osób, które boją się być sobą, osób które boją się postawić »na swoje« w strachu, że ktoś to zburzy” – dodał na koniec.

