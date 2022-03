„Top Gun: Maverick” z widowiskowym zwiastunem. Miles Teller przypomni Cruise'owi o przeszłości

W nowym thrillerze akcji Tom Cruise powraca jako Pete „Maverick” Mitchell, obecnie pilot testowy i instruktor. Do aktora dołącza Val Kilmer jako Iceman oraz zupełnie nowy dodatek do obsady – Miles Teller, znany z „Whiplash” i „Cudowne tu i teraz”, wcielając się w porucznika Bradley'a „Roostera” Bradshaw, syna zmarłego Nicka, przyjaciela Mavericka. Oficjalne streszczenie filmu sugeruje, że wraz z pojawieniem się tej postaci na ekranie, Mitchell jest zmuszony do konfrontacji ze swoją przeszłością i „najgłębszymi obawami”.

„Po ponad trzydziestu latach służby jako jeden z najlepszych pilotów Marynarki Wojennej, Pete »Maverick« Mitchell jest tam, gdzie powinien, pozostając pilotem testowym i unikając awansu w randze, który mógłby go »uziemić«. Zostaje oddelegowany do szkolenia oddziału absolwentów Top Gun do specjalistycznej misji, z jaką dotąd nie musiał zmierzyć się żaden pilot. Spotyka porucznika Bradleya Bradshawa, syna swojego zmarłego przyjaciela i oficera przechwytywania radarów. W obliczu niepewnej przeszłości i stykając się z duchami przeszłości, Maverick zostaje wciągnięty w konfrontację z własnymi najgłębszymi lękami, których kulminacją jest misja, wymagająca ostatecznego poświęcenia od tych, którzy się w nią zaangażują” – brzmi opis filmu „Top Gun: Maverick”.

Obsada, twórcy i data premiery filmu „Top Gun: Maverick”

W filmie oprócz Toma Cruise'a i Milesa Tellera zobaczymy: Jona Hamma („Mad Men”), Jennifer Connelly, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris, Monica Barbaro, Charles Parnell, Danny Ramirez, Manny Jacinto, Bashir Salahuddin, Jay Ellis, Jake Picking, Raymond Lee i Jean Louisa Kelly. Scenariusz filmu pochodzi od Ehrena Krugera, Erica Warrena Singera i Christophera McQuarrie, a historia autorstwa Petera Craiga i Justina Marksa oparta jest na postaciach stworzonych przez Jima Casha i Jacka Eppsa, Jr. McQuarrie, Cruise'a, Jerry'ego Bruckheimera i Davida Ellisona. Film wyreżyserował Joseph Kosinski („Niepamięć”, „Tron: Dziedzictwo”, „Tylko dla odważnych”).

Premiera filmu „Top Gun: Maverick” przewidziana jest na 27 maja tego roku.



