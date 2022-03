Joanna Opozda dziękuje kobietom za wsparcie i publikuje nowe zdjęcie z synkiem

Joanna Opozda i Antoni Królikowski powitali na świecie swojego pierwszego syna 22 lutego. Jednak jak później okazało – jeszcze przed narodzinami dziecka para zdążyła się rozstać. Powodem miała być niewierność aktora. Według medialnych doniesień miał się wdać w romans z tajemniczą prawniczką Izabelą. I chociaż żadne z celebrytów nie komentuje sprawy, to zdawkowe odpowiedzi wskazują na zakończenie związku Królikowskich. Kiedy redakcja Plejady próbowała się skontaktować z żoną Antoniego, ta napisała tylko zdawkową wiadomość. Nie zaprzeczyła doniesieniom, a poprosiła o uszanowanie prywatności: „Jestem w połogu, dwa dni po urodzeniu dziecka, proszę o uszanowanie mojej prywatności w tym czasie”.

Sprawę skomentował też tata Vincenta. Pod pierwszym zdjęcie z synem przyznał, że trafiają do niego różne wiadomości i zapytania oraz, że rozumie, iż „na podstawie doniesień medialnych” jego fani „mogą czuć się zaniepokojeni”. Zaapelował jednak, o to, aby „nie poddawać się tej niepotrzebnej manipulacji”. W całym zamieszaniu internauci jako winnego widzą Antoniego. Aktor musi mierzyć się z krytyką zarówno fanów jak i środowiska filmowego.

Antoni Królikowski i Joanna Opozda publikują samotne zdjęcia z dzieckiem

Od tamtej pory minęło już kilkanaście dni, a posty pary tylko potwierdzają plotki o rozstaniu. W ubiegły weekend zarówno Antoni jak i Joanna opublikowali samotne zdjęcie z synkiem. Królikowski wrzucił zdjęcie, na którym trzyma maluszka na rękach. Nie zabrakło też rozczulającego opisu. „Powstało nowe życie. Rola ojca to będzie najtrudniejsze wyzwanie w moim życiu, trzymajcie kciuki żeby młody zawsze żył na świecie pełnym miłości i pokoju” – napisał. Internauci nie przyjęli zbyt ciepło nowego wpisu, pod fotografią pojawiła się masa negatywnych komentarzy. Na żadnej z dłoni aktora nie widać obrączki. Dobę później zdjęciem z synem pochwaliła się też Joanna Opozda. Aktorka opublikowała fotkę, na którym leży z maluszkiem. Widzimy na nim młodą mamę, która ze smutną miną przygląda się Vincentowi. W poście napisała: „Przepraszam pana z którego peronu odjeżdża pociąg do lepszego świata? – Lepszego świata nie ma. Ty bądź lepszy a zmienisz świat”.

Opozda dziękuje kobietom za wsparcie

Teraz aktorka kolejny raz zabrała głos. Korzystając z okazji jaką był Dzień Kobiet, składając życzenia postanowiła wyrazić wdzięczność za wsparcie, które dostaje od innych kobiet. „Wszystkim wspaniałym kobietom życzę dużo siły, odwagi i miłości. Dziękuję, że jesteście tu ze mną. Dziękuję za ogrom wsparcia, jaki od Was otrzymuję. Jesteście niesamowite. Doceniam” – napisała na swoim InstaStories. Aktorka dorzuciła do życzeń wymowny cytat Boba Marleya: „Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz”. Chwilę później na profilu aktorki fani mogli zobaczyć zdjęcie młodej mamy z Vincentem, co nie jest częstym widokiem. Joanna Opozda zaczęła chronić swoje życie prywatne. Z tego powodu zakrywa twarz maluszka na każdym zdjęciu. Tym razem widzimy uśmiechniętą aktorkę, która jest wpatrzona w maluszka, a świeżo upieczona mama zakryła mu główkę emotikoną serduszka. Zdjęcie opisała fragmentem piosenki „Oczko w głowie” w wykonaniu Tymka, Kuby Karasia oraz Urbańskiego. Aktora dorzuciła też naklejkę z wymownym napisem: „Nigdy się nie poddawaj”.

Czytaj też:

Ewa Farna urodziła! Wokalista opublikowała zdjęcie. Znamy imię i płeć dziecka