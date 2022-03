Magda Gessler w zaskakujący sposób zachęca do piętnowania firm, które nie wycofały się z Rosji

Coraz więcej marek i firm wycofuje się z rynku rosyjskiego. Rosjanie nie kupią już mebli marki Ikea, urządzeń Apple czy nowych samochodów. Rosjanie mogą zapomnieć o zakupie Audi, Mercedesa, Forda i BMW czy jakichkolwiek marek należących do General Motors, gdyż koncerny podjęły decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu dostawy aut do tego kraju. Dostaw nie planują także marki Chevrolet i Cadillac. W kraju, który bez powodu zaatakował Ukrainę, nie będzie można kupić też nowych ubrań z H&M, Nike i z wielu innych sieciówek. Naród, na którego czele stoi Putin, nie obejrzy też najnowszych filmów. Wielkie wytwórnie wycofują swoje produkcje z kin, a rosyjscy widzowie nie zobaczą chociażby najnowszego „Batmana”. Także same gwiazdy nie będą już współpracować z korporacjami, które miały wspierać działania Putina. Zarówno Robert Lewandowski jak i Marcin Tyszka postanowili bojkotować firmę Huawei po doniesieniach o pomocy Rosji po ataku hackerów z grupy Anonymous.

Gessler: Czy my, Polacy, tam jeszcze po drodze siusiamy?

Magda Gessler, najpopularniejsza polska restauratorka, mocno zachęca do pomocy Ukraińcom. Na swoim Instagramie publikuje wiele nagrań i grafik, przekazuje informacje o sytuacji w zaatakowanym kraju i bojkotuje działania Putina, jednocześnie wspierając Ukraińców. Na jej aprobatę mogą liczyć też firmy, które wycofały się z rosyjskiego rynku. Jednak, jak się okazuje, są jeszcze popularne marki, które nadal działają w Rosji. Chodzi Burger King, Starbuck, KFC czy McDonald's. Gessler opublikowała na swoim Instagramie grafikę z logo wspomnianych restauracji i opatrzyła go zaskakującym pytaniem. „Są firmy, które jeszcze się nie wycofały… Czy my, Polacy, tam jeszcze po drodze siusiamy? Tak/Nie” – napisała, tym samym zachęcając fanów do komentowania.

