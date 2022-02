Blake Lively i Ryan Reynolds apelują o pomoc obywatelom Ukrainy. Przekażą milion dolarów

W czwartek 24 lutego rozpoczął się atak Rosji na Ukrainę. Rosyjskie wojska zaatakowały w kilku miastach Ukrainy. Do starć dochodziło m.in. w Kijowie, Charkowie, Mariopolu, Odessie. Prezydent Ukrainy wezwał obywateli do obrony kraju. Trwa akcja pomocy uchodźcom z Ukrainy, w którą angażują się nie tylko Polacy, ale też m.in. zagraniczne gwiazdy. Teraz ze swoim wezwaniem do pomocy zwrócili się Blake Lively i Ryan Reynolds.

Ryan Reynolds i Blake Lively deklarują pomoc Ukrainie



„W ciągu ostatnich 48 godzin niezliczona liczba obywateli Ukrainy zmuszona została do ucieczki do sąsiednich państw. Oni potrzebują opieki. Gdy wpłacisz pieniądze, my podarujemy ich tyle samo aż do miliona dolarów, podwajając w ten sposób kwotę wsparcia” – ogłosił na Twitterze Ryan Reynolds.

Podobną informację zamieściła na swoich profilach w mediach społecznościowych Blake Lively, dodając, że UNHCR „udziela pomocy ratującej życie i współpracuje z sąsiednimi krajami, aby zapewnić tym rodzinom ochronę”. Małżeństwo podało, że pieniądze trafią na konto Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców.

Ryan Reynolds i Blake Lively wzięli ślub we wrześniu 2012 roku. Mają trzy córki: James (ur. w 2014 roku), Ines (ur. w 2016 roku) oraz Betty (ur. w 2019 roku).

