To znakomity miniserial zdobywcy 5 Oscarów. „Rozwaliła mnie ta historia”

Serial „Sprostowanie” to 7-odcinkowa produkcja z gatunku psychologicznego thrillera erotycznego z 2024 roku, którego twórcą, scenarzystą, montażystą i reżyserem jest zdobywca pięciu Oscarów Alfonso Cuarón. Produkcja oparta jest na powieści Renée Knight pod tym samym tytułem z 2015 roku. Cuarón mistrzowsko wykorzystuje różne perspektywy narracyjne i retrospekcje, stopniowo odsłaniając kolejne tajemnice. Do samego końca trudno ocenić, komu można ufać. Klimat historii dopełniają znakomite zdjęcia i niepokojąca muzyka Finneasa O’Connella.

„Znakomity, pod każdym względem” – piszą o nim widzowie. Ten 7-odc. miniserial to mistrzostwo

Siedmioodcinkowa produkcja opowiada historię Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett), cenionej dziennikarki, której pozornie idealne życie rozpada się, gdy otrzymuje książkę ujawniającą szczegóły jej dawnego romansu. Jej autorem jest Stephen (Kevin Kline), ojciec zmarłego Jonathana, który obwinia Catherine za tragedię swojej rodziny. Rozpoczyna się niebezpieczna gra, w której prawda okazuje się trudna do ustalenia.

W obsadzie drugoplanowej znaleźli się m.in. Sacha Baron Cohen, Kodi Smit-McPhee, Louis Partridge i Lesley Manville, a narratorką jest Indira Varma.

Serial „Disclaimer” miał swoją premierę na 81. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, a następnie, w październiku 2024 roku – zadebiutował na platformie Apple TV+. Produkcja spotkała się z na ogół pozytywnym przyjęciem krytyków. Zarówno Kline, jak i Blanchett otrzymali nominacje do nagród: Złotych Globów, SAG, Critics Choice oraz Satellite; Blanchett uzyskała ponadto nominację do nagrody Emmy.

W serwisie Rotten Tomatoes serial uzyskał wynik 76 proc. pozytywnych recenzji przy średniej ocenie 7,4/10 (na podstawie 99 opinii krytyków). Serwis Metacritic wyliczył średnią ważoną 70 punktów na 100 na podstawie recenzji 32 krytyków, co wskazuje na „ogólnie przychylny” odbiór. Na polskim Filmwebie „Sprostowanie” ma notę 7,4/10, a widzowie piszą o nim:

„Od początku pojawia się dużo pytań. Wiesz, że coś w tej historii nie gra ale i tak mimo wszystko łykasz ją jak czytelnik. Cate fenomenalna!”; „Sposób prowadzenia narracji jest kapitalny – prawdy, kłamstwa, ślepe uliczki. Uwiodło mnie to odkopywanie kolejnych warstw człowieka w tle rodzinnych dramatów”; „Na mnie podziałał hipnotyzująco – wprawnie uwodząc, w odpowiednich momentach odkrywając karty i oblicza bohaterów, ale równie dobrze może to być zasługa zdjęć”; „Wszystko w tym serialu jest świetne; reżyseria, scenariusz, realizacja no i aktorstwo z Cate Blanchett na czele”; „Rozwaliła mnie ta historia. Trzyma w napięciu równo i do końca. Cate mistrzyni”; „Coś z pozoru konwencjonalnego, ostatecznie okazuje się nie tym, co sądziliśmy. Sposób naszego patrzenia zmienia się wraz z kolejnymi etapami narracji”; „Najlepszy serial jaki widziałem w 2024 r. Świetne zdjęcia, aktorstwo, reżyseria, scenariusz. Obowiązkowo!”; „8,5. Znakomity, pod każdym względem”.

Jeżeli macie ochotę na ten seans, serial „Sprostowanie”, w całości, obejrzycie teraz na platformie Apple TV.

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