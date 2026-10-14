20 najlepszych kryminałów na Netflix. Te filmy najwyżej ocenia Metacritic

Od lat kryminały należą do najchętniej oglądanych gatunków filmowych. W bibliotece Netfliksa jest ich cała masa, jednak znalezienie tytułów wyróżniających się nie tylko popularnością, lecz także jakością, nie zawsze jest łatwe.

Pomocnym punktem odniesienia może być Metacritic, portal internetowy gromadzący recenzje krytyków i wyliczający na ich podstawie średnie oceny filmów. Jego zestawienia pozwalają sprawdzić, które produkcje spotkały się z największym uznaniem widzów. Na tej podstawie stworzyliśmy listę 20 filmowych kryminałów, które uzyskały najwyższe oceny w serwisie Metacritic i które obecnie można obejrzeć na Netfliksie. Rekomendacje z prestiżowej witryny znajdziecie poniżej.

Ranking Metacritic: 20+ najlepszych kryminałów na Netflix

„Kontrola bezpieczeństwa”



Lotniskowy ochroniarz próbuje przechytrzyć tajemniczego podróżnego, który szantażem wymusza na nim przewiezienie niebezpiecznej paczki samolotem odlatującym w Wigilię.



„1922”



Rolnik przyznaje się do zabójstwa żony, jednak ta śmierć stanowi raptem początek makabrycznej historii. Film na podstawie opowiadania Stephena Kinga.



„W pogoni za marzeniami”



Bystra nastolatka i jej dowcipna przyjaciółka postanawiają wzbogacić się za wszelką cenę — idą w ślady ekstrawaganckiej handlarki narkotyków.



„El Camino: Film »Breaking Bad«”



Po dramatycznej ucieczce Jesse musi pogodzić się z przeszłością, aby w ogóle móc myśleć o jakiejkolwiek przyszłości.



„Audrie & Daisy”



W tym poruszającym dokumencie dwie nastolatki padają ofiarą ataku seksualnego, by potem przeżyć kolejne upokorzenie w internecie i w swoim rodzinnym mieście.



„Zabójca”



Niecelny strzał sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą, goniąc za zemstą, w której - jak twierdzi - nie ma nic osobistego.



„Nieznajomy”



Policjant działający pod przykrywką nawiązuje intensywną i intymną relację z podejrzanym o morderstwo, starając się zdobyć jego zaufanie i zeznania.



„Casting na JonBenet”



Aktorzy z rodzinnego miasteczka JonBenet Ramsey biorą udział w castingu do dramatu mówiącego o zabójstwie tej dziewczynki w roku 1996. Każdy ma swoją wersję wydarzeń.



„Fyre: Najlepsza impreza, która nigdy się nie zdarzyła”



Festiwal Fyre był reklamowany jako luksusowe wydarzenie muzyczne na prywatnej wyspie, ale zbytnia pewność siebie organizatora doprowadziła do wielkiego fiaska.



„American Gangster”



Czarnoskóry gangster Frank Lucas buduje w Nowym Jorku ogromne narkotykowe imperium. Na jego trop wpada nieprzekupny detektyw Richie Roberts.



„Rebel Ridge”



Były marine mierzy się z korupcją w małym miasteczku, gdy lokalna policja niesprawiedliwie rekwiruje torbę z gotówką przeznaczoną na kaucję za jego kuzyna.



„Film o policjantach”



Dwóch zawodowych aktorów przechodzi przez procedurę rekrutacyjną, aby dowiedzieć się, jak zostać policjantem w Mexico City.



„Biały Tygrys”



Ambitny kierowca z Indii wykorzystuje swój spryt, aby wyrwać się z biedy i wejść na sam szczyt.



„7 więźniów”



Ubogi nastolatek usiłujący wyrwać się spod władzy handlarza ludźmi musi dokonać wyboru między postępowaniem zgodnie z sumieniem a walką o przetrwanie.



„Glass Onion: Film z serii Na noże”



W drugiej części filmu „Na noże” detektyw Benoit Blanc udaje się do Grecji, aby rozwikłać zagadkę morderstwa i wytypować sprawcę z barwnego grona podejrzanych.



„XIII poprawka”



Badacze, aktywiści i politycy analizują przyczyny kryminalizacji Afroamerykanów oraz wzrostu liczby więźniów w USA.



„Idealna sąsiadka”



Dokument o strachu, uprzedzeniach i prawie do obrony koniecznej, w którym nagrania z kamer policyjnych pokazują, jak wieloletni sąsiedzki spór przybrał koszmarny obrót.



„Athlete A: Sport w cieniu skandalu”



Dokument o gimnastyczkach molestowanych przez lekarza amerykańskiej kadry, Larry’ego Nassara, oraz o reporterach, którzy ujawnili tę toksyczną sytuację.



„Strong Island”



Dokument, w którym Yance Ford opowiada o tym, jak zamordowano jego brata, rodzinnej żałobie i niesprawiedliwości rasowej.



„Anatomia upadku”



Sandra, Samuel i ich niewidomy syn Daniel mieszkają od roku w odległej górskiej okolicy. Gdy Samuel zostaje znaleziony martwy przed domem, rozpoczyna się dochodzenie w sprawie podejrzanych okoliczności śmierci. Po roku Daniel uczestniczy w procesie matki, prawdziwej rozprawie na temat relacji jego rodziców.



„Irlandczyk”



Płatny zabójca Frank Sheeran powraca do sekretów, których strzegł jako lojalny członek rodziny przestępczej Bufalino. Czytaj też:

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