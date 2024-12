Jeszcze grają go w kinach, a już trafi do sieci! Giga hit tych świąt na popularnej platformie

Reżyserem filmu jest Jake Kasdan, znany z hitu „Jumanji: Przygoda w dżungli”, a autorem scenariusza Chris Morgan, którego widzowie kojarzyć mogą z serii „Szybcy i wściekli”. Twórcy zapowiadają, że „Czerwona Jedynka” odkrywa na nowo bożonarodzeniową historię, pokazując przy okazji epicką, międzykulturową podróż przez magiczne światy. W obsadzie pojawiają się między innymi uwielbiany przez widzów i znany szerokiej publiczności z „Avengersów” i „Kapitana Ameryki” Chris Evans oraz gwiazdor serii „Szybcy i wściekli”, „Mumia powraca” czy „Black Adam” Dwayne „The Rock” Johnson. Na ekranie zobaczycie też Lucy Liu – dawno niewidzianą aktorkę, znaną z „Kill Billa”, „Aniołków Charliego” czy „Ally McBeal”.

Po raz pierwszy w historii wydarzyło się coś, czego nikt nie mógł się spodziewać: włamano się do legendarnej siedziby Świętego Mikołaja (J.K. Simmons) na Biegunie Północnym, a on sam został porwany. Callum Drift (Dwayne Johnson), dowódca E.L.F. oraz szef ochrony „Red One” (kryptonim Świętego Mikołaja), wkracza do akcji wraz z Jackiem O'Malleyem (Chris Evans), najlepszym tropicielem-detektywem na świecie i przy okazji człowiekiem odpowiedzialnym za nieświadome ujawnienie tajnej lokalizacji Świętego Mikołaja. Gdy niedopasowany duet okrąża kulę ziemską w celu sprowadzenia Świętego Mikołaja do domu, na ich drodze staje masa nieznanych im wcześniej bożonarodzeniowych złoczyńców – od Krampusa (Kristofer Hivju) i Grýli (Kiernan Shipka) po trio złowrogich bałwanów.

Film „Czerwona Jedynka”, który można już oglądać w kinach (premiera filmu w Polsce przypadała na 8 listopada), od 12 grudnia będzie dostępny na całym świecie na platformie Prime Video.

