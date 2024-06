Dwie duże platformy streamingowe ogłosiły partnerstwo. Co to oznacza dla subskrybentów?

Oferta SkyShowtime zostanie udostępniona za pośrednictwem kanałów Prime Video w czterech kluczowych europejskich rynkach: w Polsce, Hiszpanii, Holandii oraz Szwecji.

Już wiadomo, że 1 lipca serwis ruszy w Hiszpanii, a data rozpoczęcia partnerstwa na pozostałych trzech rynkach, w tym w Polsce, zostanie ogłoszona w późniejszym czasie. W ramach partnerstwa, klienci Amazon Prime w Polsce będą mogli korzystać z oferty SkyShowtime za pośrednictwem istniejących kont Amazon, za 24,99 zł miesięcznie, z możliwością anulowania w dowolnym momencie.

– Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą ofertę dla klientów poprzez udostępnienie SkyShowtime na Prime Video w Hiszpanii, Holandii, Polsce i Szwecji. Zróżnicowane portfolio SkyShowtime będzie fantastycznym uzupełnieniem do naszej usługi, zapewniając jeszcze większy wybór użytkownikom Amazon Prime w tych krajach. To wspiera naszą ambicję, by stać się pierwszym źródłem rozrywki dla naszych klientów – przekazała Julian Monaghan, Director of Channels, Prime Video na Europę.

– Jest nam miło ogłosić współpracę z Amazon i udostępnienie oferty SkyShowtime na Prime Video. To partnerstwo pozwala nam rozszerzyć zasięg na niektórych z naszych kluczowych rynków, dając klientom Amazona możliwość obejrzenia naszych seriali na wyłączność, a także zobaczenia hitów filmowych oraz naszych lokalnych produkcji oryginalnych - dodał Monty Sarhan, SkyShowtime CEO.

Co obejrzymy na Prime Video dzięki partnerstwie z SkyShowtime?

SkyShowtime, dostępne za pośrednictwem Prime Video, zapewni widzom dostęp do największych filmowych hitów, a także nowych seriali na wyłączność, a także produkcji lokalnych, w tym:

wszystkich pięciu sezonów hitowego serialu „Yellowstone” wraz ze spin-offami 1883 oraz 1923;

Dżentelmen w Moskwie;

Niedaleko pada jabłko;

Aukcja;

HALO (dwa sezony);

Kos

Mayor of Kingstown (sezon 3.;

Mission: Impossible – Dead Reckoning;

Oppenheimer;

Psi Patrol: Wielki film;

Star Trek: Discovery (sezony 1.-5.);

The Family Stallone (sezony 1.-2.);

Trolle 3;

seriale oryginalne SkyShowtime The Curse;

Veronika;

Warszawianka.

Co w bibliotece SkyShowtime i Prime Video?

Prime Video to platforma rozrywkowa oferująca klientom szeroką kolekcję filmów i seriali premium w jednej aplikacji, dostępnej na tysiącach urządzeń. Na Prime Video klienci mogą znaleźć filmy, seriale, dokumentalny – w tym programy wyprodukowane przez Amazon MGM Studios, takie jak: Road House, Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, Fallout, Reacher, The Boys i Na samą myśl o Tobie, a także ulubione polskie produkcje własne takie jak: LOL: Kto się śmieje ostatni, Lewandowski – Nieznany, Kuba, Cały ten Seks czy Nieobliczalna. Poza tym, wszyscy klienci, niezależnie od tego, czy korzystają z subskrypcji Prime, mogą wypożyczać lub kupować tytuły, w tym hity kinowe, takie jak: Diuna: Część 2, Oppenheimer, Kung Fu Panda 4 i Godzilla i Kong: Nowe Imperium, za pośrednictwem sklepu Prime Video Store.

Z kolei SkyShowtime to kolejny wielki europejski serwis streamingowy. Na platormie znajdziemy filmy i seriale z kultowych studiów, w tym Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock oraz produkcje SkyShowtime Original.

