Jennifer Lopez i Lenny Kravitz w nowej komedii. O czym jest „Wystrzałowe wesele”? Mamy pierwsze fotki z planu

W marcu ubiegłego roku Jennifer Lopez rozpaliła wyobraźnię swoich fanów, gdy pochwaliła się w mediach społecznościowych, że jest właśnie na planie nowej komedii, w której zagra jedną z głównych ról. We wpisie pod zdjęciem na Instagramie gwiazda ujawniła też, że produkcję realizuję na Dominikanie, a film pojawi się w kinach za niespełna dwa lata.

– Moja bohaterka, Darcy, będzie musiała walczyć nie tylko o swoje życie, ale też zrobi wszystko, by ocalić weselników. Przysięga „dopóki śmierć nas nie rozłączy" nabierze nowego znaczenia. Nie zabraknie scen strzelaniny, poącigów i wybuchów. Poleje się krew – uchyliła rąbka tajemnicy Lopez.

Fani Lopez jeszcze bardziej oniemieli z zachwytu, gdy wyszło na jaw, że do głównej obsady „Wystrzałowego wesela" dołączył Lenny Kravitz. Rockman wcielił się w Seana – lekkoducha, podróżnika i byłego chłopaka Darcy, który nie do końca pogodził się z myślą, że jego była dziewczyna wychodzi za mąż za innego (w tej roli Josh Duhamel – red.). – To był wyjątkowy czas w moim życiu. J-Lo i ja na Dominikanie. Dawno tak dobrze nie bawiłem się na planie filmowym. „Wystrzałowe wesele" to będzie hit – zapewniał legendarny rockman w jednym z wywiadów.

O czym jest komedia „Wystrzałowe wesele"?

Głównymi bohaterami „Wystrzałowego wesela" są Darcy (w tej roli Jennifer Lopez) i Tom (Josh Duhamel). Narzeczeni planuj± w końcu sformalizować swój związek. Chcą, by ich ślub był wyjątkowy pod każdym względem, dlatego decydują się na ceremonię na rajskiej wyspie. Tam w towarzystwie gości weselnych zamierzają powiedzieć sobie „tak". Nie spodziewają się jednak, że w tropikach wizytę złożą im też Sean, oraz... zamaskowani bandyci. Od tej chwili zacznie im grozić śmiertelne niebezpieczeństwo.

Film wyreżyserował Jason Moore („Pitch Perfect", „Siostry", „Jezioro marzeń"). Premiera kinowa „Wystrzałowego wesela" zaplanowana jest na 6 stycznia 2023.

Czytaj też:

20+ nowości w tym tygodniu na Netflix. Sprawdźcie, co obejrzycieCzytaj też:

Poniedziałkowy QUIZ. Tematyka? ROZRYWKA!