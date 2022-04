Franciszek Pieczka podjął decyzję. To będzie cios dla fanów

Franciszek Pieczka to szczególna postać w polskiej kinematografii. Urodzony w 1928 w Godowie aktor otrzymał m.in. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski i Order Orła Białego w uznaniu zasług dla kultury polskiej, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia Filmowców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz SuperWiktora i Orła za Osiągnięcia Życia.

Większości widzów znany jest jako niezapomniany Gustlik z „Czterech pancernych i psa”. Natomiast młodsza publiczność może go kojarzyć jako Stacho Japycza w serialu „Ranczo”. W tę rolę wcielał się przez dziewięć lat. Ostatnio jednak nie mieliśmy zbyt wielu okazji, by podziwiać role aktora. W 2018 roku pojawił się w filmie „Syn Królowej Śniegu” jako Kazimierz. Od tamtej pory udzielał się jako lektor w filmach dokumentalnych „Falenicka Atlantyda” i „Dialog. Życie zapisane w listach”.

Franciszek Pieczka kończy karierę

Franciszek Pieczka w rozmowie z „Super Expressem” przyznał, że to koniec jego kariery. W teatrze już nigdy nie zagram, nie planuję żadnych występów, bo nie ma już siły. Mam już 94 lata. Czas odpocząć – powiedział. Mimo że jeszcze rok temu zapewniał o głodzie nowych wyznań zawodowych i chęci powrotu na deski teatru, to teraz podjął zupełnie inną decyzję. Jak przekazał dziennik, obecnie aktor mieszka u swojego syna i nie narzeka na brak opieki. Ma do dyspozycji towarzystwo wnuka oraz synową, która jest pielęgniarką.

