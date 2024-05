Apel Piaska do rządzących daje do myślenia. „W końcu na was dalej głosujemy”

Andrzej „Piasek” Piaseczny zabrał głos na temat sytuacji par jednopłciowych w Polsce.

— Znów zapytano mnie o ślub – zaczął swoją wypowiedź na Instastories Andrzej Piaseczny. – Ale może porozmawiajmy o obiecanych nam związkach partnerskich? Wszelkie badania pokazują, że tak naprawdę nie ma znaczenia, kogo kochamy. A zainteresowanie taką formą legalizacji bycia obok siebie jest bardzo duża. Politycy wciąż boją się łatki tęczowych polityków. Ale dlaczego? Wybory, wybory, wybory… Dajcie żyć ludziom. Wywiążcie się ze swoich obietnic. W końcu na was dalej głosujemy – mówił Piasek na swoim Instastory.

Coming out Piaska w 2021 roku. „Tak, to piosenka o mnie”

Andrzej Piaseczny dokonał coming outu w 2021 roku. Opowiadał wówczas o premierze swojego nowego utworu, w którym zamieścił wers „A życie chciałbyś dzielić tylko z nim".

– Bardzo długi czas myślałem o tym, że wystarczy być dobrym człowiekiem po to, żeby wzbudzić w innych ludziach sympatię. Żeby dawać przykład tolerancji i akceptacji do człowieka. Nie do geja, tylko do człowieka. Nasza rzeczywistość społeczno-polityczna zmusza do tego, aby się określać, jeśli masz inne preferencje. Tak, to jest piosenka o mnie. Mówię o tym z uśmiechem – powiedział o swoim utworze „Miłość”.

Rok później w podcaście „Wprost przeciwnie” zadeklarował też, że jeśli małżeństwa LGBT w Polsce będą legalne, to weźmie ślub z partnerem jako pierwszy.

Jednym ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, z którymi ugrupowanie premiera Donalda Tuska szło do wyborów, było „wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich”. Na dedykowanej postulatom stronie partii zaznaczony jest on jako „w trakcie realizacji” i posiada dopisek „Ministra ds. Równości prowadzi konsultacje społeczne w tym zakresie”.

W rankingu organizacji ILGA-Europe Polska zajęła 41 miejsce z 49 pod względem prawodawstwa chroniącego osoby LGBTI. W Unii Europejskiej zajęła miejsce ostatnie. Ranking obejmował kategorie: „równość i zakaz dyskryminacji”, „rodzina”, „przestępstwa z nienawiści i mowa nienawiści”, „uzgodnienie płci i integralność cielesna”, „integralność cielesna osób interpłciowych”, „wolności obywatelskie”, „prawo do azylu”.

