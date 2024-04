Te śluby polskich gwiazd Polacy oglądali w telewizji. Pamiętacie wesele Krzysztofa Ibisza?

W czasach wszechobecnego internetu, gwiazdy unikają medialnego rozgłosu w tak wyjątkowych chwilach. Często ukrywają daty swoich ślubów, zabraniają gościom weselnym używać telefonów lub wynajmują ogromne namioty, żeby nikt nie mógł sfotografować tej wyjątkowej chwili, nawet z helikoptera. Przed laty panowała jednak nieco inna moda – także w Polsce. Przypominamy śluby, które przeszły do historii polskiej telewizji.

Krzysztof Ibisz i Anna Zejdler – 1998 rok

Serię transmisji ślubnych w Polsce zapoczątkował Krzysztof Ibisz i Anna Zajdler w 1998 roku. Uroczystość w Katedrze Warszawskiej mogli oglądać widzowie w całej Polsce na antenie telewizji TVN. Ludzie mówili wtedy, że to jak „Big Brother” prosto z kościoła, a ci bardziej złośliwi, że rozwód z pewnością pokaże „na żywo” Polsat.

Przed kościołem na parę czekał ogromny tłum gapiów, którzy wiwatowali młodej parze, a suknia Anny Zajdler była pierwszą tak szeroko komentowaną w polskiej telewizji. Po uroczystości ślubnej, widzowie oglądać mogli nawet wesele pary.

„I tam dopiero było grubo, jak to teraz mówią. I to też przeszło do historii. A życie Krzysztofa Ibisza na lata stało się publicznym, przy jego zupełnym przyzwoleniu” – pisała Karolina Korwin-Piotrowska.

Rok po ślubie pary na świat przyszedł ich syn Maksymilian. Pięć lat po tym para postanowiła się rozstać. Po latach Anna Zejdler przyznała, że rozwód byłdla niej trudnym doświadczeniem, wiele jej nauczył i zupełnie ją zmienił.

– W jakimś sensie nigdy nie jest tak, że dwie osoby chcą się rozstać w tym samym momencie. Zawsze jedna strona jest bardziej poszkodowana – podała. – Rozwód zmienił mnie na lepsze. Wtedy, kiedy to następowało, to byłam przerażona. Byłam rozpieszczonym dzieckiem, pod opieką rodziców, zdejmowali ze mnie problemy, potem opiekował się mną mąż. I nagle zostałam sama jako młoda dziewczyna, z małym dzieckiem, wtedy dotarła do mnie dorosłość. Bałam się o dziecko, bałam się nowego życia – ujawniła.

Zejdler i Ibisz utrzymują ze sobą przyjacielskie kontakty. W 2021 roku dziennikarka przyznała, że bawiła się na ślubie i weselu swojego byłego męża i Joanny Kudzbalskiej. „Można? Chyba tak…Rozwiedliśmy się 17 lat temu i chociaż w każde rozstanie wpisane jest rozczarowanie i żal, nigdy nie pozwoliłam na to, by negatywne emocje zakłóciły mój wewnętrzny spokój albo zbudowały między nami mur” — napisała na Instagramie.

Michał Wiśniewski i Mandaryna – 2002 rok

Lider zespołu Ich Troje i Marta Wiśniewska, wszystkim znana jako Mandaryna, 10 grudnia 2003 roku wzięli ślub kościelny, który 11 dni później był retransmitowany na TVN w programie „Jestem jaki jestem”.

Ślub pary odbył się w Kirunie – mieście w Szwecji, niedaleko bieguna północnego. Wraz z nimi na miejsce wyruszyło specjalnie wynajętym samolotem 100 gości. Mszę poprowadził Arkadiusz Nowak, zaprzyjaźniony z małżeństwem ksiądz. Zanim jednak rozpoczęła się uroczystość, odbył się chrzest ich dzieci – Xaviera i Fabienne.

Do kaplicy młoda para przyjechała saniami z zaprzegniętymi reniferami. Marta Wiśniewska miała na sobie białą suknie, ozdobioną 30 tysiącami małych brylantów, koronkowe kozaki i pióra we włosach. Lider Ich Troje na tę okazję wybrał srebrny garnitur. Po uroczystości para młoda udała się do specjalnej lodowej komnaty.

Mandaryna i Wiśniewski rozwiedli się w 2006 roku.

Krzysztof Rutkowski i Maja Plich – 2019 rok

Ślub Krzysztofa i Mai Rutkowskich (wtedy jeszcze Plich) w pałacu w Rozalinie w 2019 roku, podobnie, jak ślub Mandaryny i Wiśniewskiego, nie był transmitowany „na żywo”. Można go było jednak obejrzeć w programie „Ach, ten ślub” na antenie TVN Style.

Uroczystość, na której pojawiło się ponad 200 osób, miała motyw przewodni „zaczarowany ogród”. Parze towarzyszło zatem mnóstwo kwiatów i motyli, a na środku weselnej sali pojawił się nawet specjalnie na ten wieczór przygotowany staw.

Maja Rutkowski miała dwie suknie szyte na miarę – jedną białą, drugą niebeską oraz długi, ozdobiony kryształkami welon z napisem: „Maja i Krzysztof”.

