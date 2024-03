Gala rozdania Orłów 2024. Tak wyglądały największe gwiazdy polskiego kina

Za nami Gala rozdania Orłów 2024 – najważniejszych nagród filmowych w Polsce. Wydarzenie przyciągnęło najważniejsze polskie gwiazdy. Zobaczcie, jakie stylizacje wybrały na ten wyjątkowy wieczór.

Rekordzistą pod względem zdobytych Orłów jest film „Boże Ciało”, który w 2019 roku otrzymał aż 11 statuetek. Rok wcześniej „Cicha noc” także rozbiła bank i otrzymała 10 statuetek. W 2017 roku prym wiódł film „Wołyń”. Do twórców powędrowało 9 Orłów.

Orzeł to doroczna nagroda filmowa przyznawana przez Polską Akademię Filmową, którą tworzą członkowie dotychczasowego elektoratu nagród. Na jej czele stoi obecnie Dariusz Jabłoński. Po raz pierwszy wyróżnienia zostały przyznane w czerwcu 1999 roku.

Wydarzenie przyciągnęły do Teatru Polskiego w Warszawie całą masę gwiazd. Zobaczcie, jakie stylizacje wybrały na ten wieczór.

„Czy jest na świecie bardziej żenujący obrazek, niż człowiek dziękujący za nagrodę, której jeszcze nikt mu nie dał? Co będzie z tym moim listem? Korzystając więc z okazji, której może wcale nie ma, pamiętajmy o tym, że to w gruncie rzeczy jest to bez znaczenia. Dziękuję więc lub przeklinam was wszystkich w duchu, a może nawet w którymś z równoległych światów mówię, że Kos stał się Orłem. Dziękuję ekipie i mojej żonie, rodzinie i przyjaciołom za wszystko” – pisał twórca.

Najlepszy film europejski



„20 tys. gatunków pszczół” „Aftersun” „Close” „Cicha dziewczyna” „W gorsecie” „W trójkącie”



Najlepszy film dokumentalny



„Apolonia, Apolonia”, reż. Lea Glob „Pianoforte”, reż. Jakub Piątek „Skąd dokąd”, reż. Maciej Hamela „Twarze Agaty”, reż. Małgorzata Kozera-Topińska „Vika!”, reż. Agnieszka Zwiefka



Odkrycie roku



Łukasz Rostkowski — najlepsza muzyka ,„Chłopi” Kamila Urzędowska — najlepsza główna rola kobieca, „Chłopi” Michał Kwieciński„ — najlepszy scenariusz, „Filip” Michał Zieliński — najlepszy scenariusz, „Kos” Grzegorz Dębowski — najlepsza reżyseria, „Tyle, co nic”



Najlepsza muzyka



Łukasz L.U.C. Rostkowski — „Chłopi” Jan Komar — „Doppelgänger. Sobowtór” Zygmunt Konieczny — „Figurant” Mikołaj Trzaska — „Kos” Paweł Lucewicz — „Znachor”



Najlepsze zdjęcia





Bartłomiej Kaczmarek — „Doppelganger. Sobowtór” Michał Sobociński — „Filip” Piotr Sobociński jr — „Kos” Paweł Edelman — „The palace” Tomasz Naumiuk — „Zielona granica”



Najlepszy scenariusz



Andrzej Gołda — „Doppelganger. Sobowtór” Michał Kwieciński, Michał Matejkiewicz— „Filip” Michał Zieliński — „Kos” Grzegorz Dębowski — „Tyle, co nic” Maciej Pisuk, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko, Agnieszka Holland — „Zielona granica”



Najlepszy filmowy serial fabularny



„1670”, reż. Maciej Buchwald, Kordian Kądziela, scen. Jakub Rużyłło, prod. Akson Studio dla Netflix „Absolutni debiutanci”, reż. Kamila Tarabura, Katarzyna Warzecha, scen. Nina Lewandowska, Kamila Tarabura, Jędrzej Napiecek, prod. ATM Grupa dla Netflix „Infamia”, reż. Anna Maliszewska, Kuba Czekaj, scen. Dana Łukasińska, Julita Olszewska, Anna Maliszewska, prod. Watchout Studio dla Netflix „Informacja zwrotna”, reż. Leszek Dawid, scen. Kacper Wysocki, prod. Opus TV dla Netfllix „Warszawianka”, reż. Jacek Borcuch, scen. Jakub Żulczyk, prod. Magnolia Films dla HBO Europe





Najlepsza drugoplanowa rola męska



Tomasz Schuchardt — „Doppelgänger. Sobowtór” Robert Więckiewicz — „Filip” Jacek Braciak — „Kos” Robert Więckiewicz —„Kos” Piotr Pacek —„Kos”



Najlepsza drugoplanowa rola kobieca



Ewa Kasprzyk — „Chłopi” Katarzyna Herman —„Doppelgänger. Sobowtór” Sandra Drzymalska —„Filip” Agnieszka Grochowska — „Kos” Kinga Preis — „Święto ognia”



Najlepszy film



„Zielona granica”, reż. Agnieszka Holland „Chłopi”, reż. DK Welchman, Hugh Welchman „Doppelgänger. Sobowtór”, reż. Jan Holoubek „Filip”, reż. Michał Kwieciński „Kos”, reż. Paweł Maślona



Najlepsza główna rola męska



Jakub Gierszał —„Doppelgänger. Sobowtór” Eryk Kulm jr — „Filip” Bartosz Bielenia — „Kos” Tomasz Włosok — „Zielona Granica” Leszek Lichota — „Znachor”



Najlepsza główna rola kobieca



Lena Góra — „Imago”

Kamila Urzędowska — „Chłopi”

Magdalena Cielecka — „Lęk” Marta Nieradkiewicz — „Lęk” Maja Ostaszewska — „Zielona granica”



Najlepsza reżyseria



Jan Holoubek — „Doppelgänger. Sobowtór” Michał Kwieciński — „Filip” Paweł Maślona — „Kos” Grzegorz Dębowski — „Tyle, co nic” Agnieszka Holland — „Zielona granica”