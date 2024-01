Skandal w Luwrze. Mona Lisa została oblana zupą

Do niecodziennego wydarzenia doszło w niedzielny poranek 28 stycznia 2024 roku w Luwrze. Dwie kobiety wylały czerwono-pomarańczową zupę na szybę chroniącą obraz „Mona Lisa”. – Co jest ważniejsze? Sztuka czy prawo do zdrowej i zrównoważonej żywności? – pytały.

Mona Lisa zaatakowana w Luwrze

Bez wątpienia Mona Lisa jest jednym z najpopularniejszych obrazów na całym świecie. Dzieło Leonarda Da Vinci jednak nie tylko jest oglądane przez wielbicieli sztuki, ale także podlega wielu atakom ze strony różnych ludzi. W 1911 roku zostało skradzione przez pracownika muzeum, Vincenzo Peruggia, i odzyskane dopiero dwa lata później. Z kolei w latach 50. ubiegłego wieku jeden ze zwiedzających wylał wówczas na portret kwas, doprowadzając do jego uszkodzenia. Teraz doszło do kolejnego zdarzenia.

Na nagraniu, które obiegło sieć widać dwie aktywistki, które ominęły barierki i obrzuciły gęstą cieczą XVI-wieczne dzieło. Grzmiały, że rolnicy umierają z powodu swojej pracy. Domagały się „zdrowej i zrównoważonej żywności”, a także wskazywały, że „system rolny jest chory”.

Agencja informacyjna AFP przekazała, że po incydencie w muzeum zadziałał zespół kryzysowy. Pracownicy ochrony od razu zasłonili obraz oraz protestujące kobiety czarnymi ekranami. Następnie ewakuowano osoby przebywające w pomieszczeniu, w którym znajduje się obraz i przystąpiono do porządkowania sali muzealnej.

Warto dodać, że najprawdopodobniej dzieło nie zostało w żaden sposób uszkodzone, ponieważ znajduje się za kuloodpornym szkłem. Zabezpieczenie jest konieczne przede wszystkim ze względów konserwatorskich, ale chroni obraz również przed podobnymi atakami.

