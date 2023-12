Małgorzata J. usłyszała zarzut. Znana piosenkarka miała reklamować alkohol

Małgorzata J. usłyszała zarzut prowadzenie reklamy wódki wbrew ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna. Znana piosenkarka nie przyznała się do zarzuconego jej czynu i odmówiła złożenia wyjaśnień.

Znana piosenkarka z zarzutem. Kim jest Małgorzata J?

Agencja ustaliła, że kobiecie grozi grzywna w wysokości nawet do 500 tysięcy złotych. Z informacji PAP wynika, że chodzi o piosenkarkę i kompozytorkę o pseudonimie Margaret.

Małgorzata J. miała reklamować alkohol za pośrednictwem Instagrama. – Profil, na którym były zamieszczane sponsorowane przez producenta alkoholu posty, ma ponad 800 tysięcy obserwujących, czyli więcej niż najpoczytniejsza gazeta codzienna wydawana w Polsce. Pamiętać należy, że zasięg nielegalnych reklam, skierowanych głównie do ludzi młodych, był ogromny – wyjaśnił prokurator.

– Z tego, co się orientuję to wynagrodzenie za reklamy alkoholu jest znacznie wyższe niż np. za reklamy odkurzacza czy czegokolwiek innego. Korporacje alkoholowe wiedzą, że to jest nielegalne, wiedzą, że to jest łamanie prawa, ale zyski są potężne – mówił Wprost Jan Śpiewak, który toczy krucjatę przeciwko reklamie alkoholu w internecie.

Kolejna znana osoba z zarzutami za reklamowanie alkoholu. „R ynek wart 45 mld zł rocznie”

Z wyliczeń aktywisty wynika, że cały ten rynek jest wart 45 mld zł rocznie. Z tytułu akcyzy do budżetu państwa wpływa 12,13 mld zł ale na „sprzątanie” skutków alkoholizmu państwo wydaje około 30 mld. zł. Z niektórych szacunków wynika, że ta suma może być nawet trzykrotnie większa.

Wcześniej w listopadzie sąd wydał wyrok w sprawie Tomasza Lisa. Byłemu szefowi tygodnika Newsweek zarzucano nielegalne reklamowanie alkoholu. Kilka dni wcześniej prokuratura postawiła w tej samej sprawie zarzuty Kubie Wojewódzkiemu, Januszowi Palikotowi i ich wspólnikowi Tomaszowi Czechowskiemu.

