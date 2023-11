Szokujący występ brytyjskiego polityka. Rozebrał się w reality show

„I’m a Celebrity... Get Me Out Of Here!” to brytyjski program typu reality show emitowany od 2002 roku. Przedstawia codzienne zmagania różnych grup celebrytów biorących udział w nietypowych wyzwaniach w ekstremalnych warunkach.

Były eurodeputowany w reality show

W najnowszym sezonie „I’m a Celeb” udział bierze między innymi Nigel Farage – były brytyjski europarlamentarzysta i eurosceptyk, który aktywnie działał na rzecz opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej. Był także jednym z założycieli Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa i liderem Brexit Party.

Od czasu zakończenia działalności politycznej w 2021 roku prowadzi programy na kanale GB News. W ostatnich miesiącach musiał zrezygnować z roli prezentera na rzecz udziału w reality show. Już jego ogłoszenie wywołało wiele kontrowersji, a w czwartkowym odcinku „I’m a Celeb” zszokował zarówno uczestników, jak i widzów.

Nigel Farage rozebrał się w programie

59-latek rozebrał się do naga, żeby wziąć gorącą kąpiel w umieszczonej w centrum obozowiska wannie. Kiedy z niej wychodził, dostrzegła go inna celebrytka. – Właśnie widziałam coś, czego nigdy nie spodziewałam się zobaczyć: nagiego Nigela – przekazała kolejnej uczestniczce. Ta stwierdziła, że pośladki byłego polityka zauważyła już w trakcie pierwszego dnia nagrań. Kobieta opowiedziała o sytuacji Farage’owi. – Czy to prawda? Nie jest tak źle, prawda? – zareagował.

Widzowie zaczęli apelować do produkcji o skrócenie czasu antenowego poświęcanego kontrowersyjnemu 59-latkowi. „Petycja, aby PRZESTAĆ pokazywać tyłek Nigela w ciągu pierwszych pięciu minut, PROSZĘ” – pisali. Część fanów, zamiast go krytykować, postanowiła zażartować z jego nieudanej kampanii. „NIE to mieliśmy na myśli, gdy powiedzieliśmy, że chcemy zobaczyć jak Nigel Farage się wycofuje” – napisał jeden z internautów.

Czytaj też:

„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Szokujące oświadczenie Krzysztofa. Ujawnił, że on i Magda się rozstali!Czytaj też:

Jak dziś wygląda i czym zajmuje się Alicja Walczak z „Big Brothera”?