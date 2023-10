Uczta dla zmysłów. Ruszyła seria wydarzeń theXtime i zrobiło się o niej głośno

Ostatni weekend pozwolił odkryć warszawską Halę Koszyki w zupełnie innej odsłonie. Bogata historia tego miejsca nadała imprezie szczególny charakter. Przestrzeń pierwotnie zaprojektowana w secesyjnym stylu przez głównego architekta Warszawy w odrodzonej Polsce – Juliusza Dzierżanowskiego – która po wielu przebudowach od 2016 r. stanowi dla warszawiaków miejsce spotkań, dała się poznać od innej strony.

Wszystko za sprawą pierwszej z serii wydarzeń #theXtime. Jeżeli ominęła was impreza otwarcia, to organizatorzy przewidzieli niemniejsze atrakcje przez trzy weekendy w listopadzie i grudniu 2023 r. A jak było 14 października? Można odpowiedzieć krótko: #trulyuniqueexperience

theXtime. Wyjątkowa impreza w Hali Koszyki

Nieprzypadkowo motywem przewodnim jest eXperience, czyli doświadczenie. Feeria barw i świateł, muzyka i projekcje 3D sprawiały, że na wydarzenie nietrudno było trafić. Kiedy piętro niżej warszawiacy spędzali sobotnie popołudnie na rozmowach, antresola przestrzeni już od wczesnych godzin wieczornych wypełniała się gośćmi. Pojawili się tam we wspólnym celu – by doświadczać.

Uczestników rozgrzewali DJ Say Mikey i DJ WAE, a wszystko to wśród futurystycznych, interaktywnych instalacji. Topowi, młodzi artyści, prawdziwi #trulyuniquepeople, prowadzili warsztaty ukazujące świat ich rzemiosła. Nie brakowało chętnych chcących tworzyć obrazy z elementów kompozytowych, miksować zapachy czy dyskutować o najnowszych trendach.

Gdy impreza nabierała tempa, uwagę uczestników przykuło grono znanych i lubianych. Na antresoli pojawił się aktor i prezenter telewizyjny Adam Zdrójkowski, aktorka i celebrytka Julia Wróblewska, a także blogerka modowa i influencerka Julia Kuczyńska, czyli dobrze znana Maffashion. Nie zabrakło też modelki i aktorki, której największą popularność przyniósł program „Top Model. Zostań modelką”, czyli Klaudia El Dursi. Udało nam się z nią porozmawiać.

Klaudia El Dursi dla „Wprost”: Mam swój ulubiony zmysł

– Dla mnie najważniejsze życiowe doświadczenie, to fakt bycia matką. Jest to coś, co nie tylko zaskoczyło mnie na początku, ale także coś, co zaskakuje mnie każdego dnia – przyznała w rozmowie z „Wprost” Klaudia El Dursi. Odnosząc się do tego, jak macierzyństwo wpływa na jej pracę i karierę stwierdziła, że doświadczenie to jest w obliczu obowiązków prawdziwym wyzwaniem. – A ja wyzwań się nie boję – zapewniła modelka.

– Każdego dnia, każde nowe doświadczenie sprawia mi taką samą przyjemność – zdradziła. Mówiąc o tym, z czym się mierzy na co dzień ze względu na rosnącą rozpoznawalność, aktorka zaznaczyła, że wkroczenie w ten nowy świat stanowi dla niej także niesamowite doświadczenie.

Gwiazda oceniła, że z popularnością można się „obyć, a nie do niej przyzwyczaić”.

– Wzbudza to we mnie takie same emocje. Mieszkam w Bydgoszczy, więc trochę stronię od zgiełku warszawskich ulic. Jak wpadam raz na jakiś czas do Warszawy, jest to coś, co doświadczam z przyjemnością i nawet stanowi to dla mnie pewną nowość – mówi „Wprost” Klaudia El Dursi.

#trulyuniquepeople. Hala Koszyki stała się przestrzenią dla zmysłowych doświadczeń

Pytana o swój ulubiony zmysł, aktorka odparła z całkowitą pewnością – węch. – Bardzo dużo rzeczy rozpoznaję w ten sposób. Mam mnóstwo skojarzeń, wspomnień związanych z zapachami. Nawet gotując nigdy nie smakuję, tylko zawsze wącham. To pozwala mi stwierdzić, czy wszystko jest odpowiednio doprawione – zdradza.

Zapytaliśmy Klaudię, czy tzw. kobiecy szósty zmysł czasem podpowiada jej przy podejmowaniu życiowych decyzji. – To bardziej taka kobieca intuicja. Ale... ona często zawodzi – śmieje się aktorka. Mając wybór pomiędzy wyjątkowymi ludźmi, a wyjątkowymi doświadczeniami El Dursi wybiera to pierwsze. Dlaczego? – Mając wokół siebie wyjątkowych ludzi, wspaniale doświadcza się życia – podsumowała nasza rozmówczyni, a my ruszyliśmy dalej, by sprawdzić, jak rozkręca się impreza.

W tym momencie mistrzowie stołecznych scen klubowych zrobili miejsce dla gwiazdy-niespodzianki imprezy otwarcia. Pierwszego weekendu wystąpiła Natalia Nykiel, której charakterystyczny głos wprawiał w dobry nastrój całą Halę Koszyki.

Co przed nami? Podczas kolejnych wydarzeń z serii theXtime pojawią się m.in. grafik Lech Maślankiewicz, stylistka Karla Gruszecka, piosenkarka Kasia Lins oraz zespół Bartenders. Daty kolejnych imprez to 10-11 listopada, 24-25 listopada, 8-9 grudnia 2023 r. Jednak żadna relacja nie odda w pełni tego, co działo się na miejscu. Jeśli lubicie doświadczać, odpowiedzcie sami: czy może was tam zabraknąć?