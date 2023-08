Ewa Farna porównała czeskie i polskie media. Nie zostawiła złudzeń

Ewa Farna od lat cieszy się wielką sławą. Nie tylko w Polsce, ale także w Czechach. Ewa Farna zadebiutowała jako 13-latka. Wydała wtedy album „Měls mě vůbec rád”. Krążek sprzedawał się tak dobrze, że uzyskał status platynowej płyty. Popularność zdobyła jeszcze jako nastolatka i chociaż założyła już rodzinę, to wciąż jest aktywna zawodowo. Obecnie promuje swoją nową piosenkę „Partner In Crime” i przy okazji udziela wywiadów.

Ewa Farna otwiera się na temat macierzyństwa

Ewa Farna razem z mężem Martinem Chobotem na co dzień mieszka w Pradze. Artyści doczekali się dwójki dzieci: syna Artura i córki Elli. Gwiazda rzadko mówi o swoim życiu osobistym. Ostatnio jednak w czasie rozmowy z „Dzień Dobry TVN” odważyła się na szczere wyzwanie.

– To nie jest tak, że ja daję radę ze wszystkim, czasem mam takie uczucie, że nie daję rady. Jestem świadoma, że jestem bardzo uprzywilejowana — mam zdrowe dzieci, super męża, pracę, którą mogę dostosować czasowo do siebie – powiedziała.

Chwilę później przyznała, że mimo dwójki maluchów radzi sobie bez pomocy opiekunki. – Nie mamy niani. Mam tylko męża i mamę, więc tak się jakoś zmieniamy – wyjawiła.

Ewa Farna zabrała głos ws. mediów plotkarskich

Jak to zazwyczaj bywa, razem z popularnością pojawiło się ogoromne zainteresowanie mediów, które nie zawsze było korzystne i przyjemne. Piosenkarka przyznała, że w Czechach media dużo gorzej obnoszą się z gwiazdami.

Dla mnie na pewno media plotkarskie są ostrzejsze w Czechach. Chociaż mam wrażenie, że i tak przez moją otwartość w temacie „body positive”, trochę się uspokoili. Pokazałam im, że jestem niezłomna i mogą pisać źle, ale już od pewnego czasu jest to nękanie. To jest niefajne, bo media też wychowują ludzi i jak ludzie postrzegają, co jest normalne, a co nie. […] Wszyscy mi pisali w Czechach, że jestem gruba, a ja zrobiłam z tego piosenkę i to moja najpopularniejsza piosenka tam – powiedziała w rozmowie z redakcją o2.pl.