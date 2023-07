„M jak miłość” po wakacjach. Tak pożegnany zostanie Emilian Kamiński

Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek) w najnowszych odcinkach „M jak miłość” wyjadą we dwoje do siedliska Magdy (Anna Mucha). Tam spędzą romantyczne chwile tylko we dwoje, obiecując sobie wieczną miłość.

Sielanka jednak nie potrwa długo. Piotrek podczas ich pobytu złapie się za serce, a przerażona Kinga będzie próbowała udzielić mu pierwszej pomocy. Telefonicznie pomoże jej w tym Artur (Robert Moskwa), do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Prawnik będzie musiał przejść aż dwie operacje na otwartym sercu, a w jednym z odcinków nie będzie jasne, czy da się go uratować.

„M jak miłość”. Tak zostanie pożegnany w serialu Emilian Kamiński

Tymczasem kolejny cios spadnie na Marię Rogowską (Małgorzata Pieńkowska). Od Krysi (Hanna Mikuć) dowie się o śmierci Wojtka Marszałka. W tę postać wcielał się przez wiele lat w serialu TVP Emilian Kamiński, który zmarł 25 grudnia 2022 roku. Wiemy, że Wojtek odejdzie niespodziewanie, podczas pobytu w sanatorium. Informację o śmierci ojca Magdy przekaże Kindze jej teściowa, podczas gdy razem będą w szpitalu czuwać nad Piotrkiem.

Kiedy „M jak miłość” wraca po wakacjach?

Nowe odcinki „M jak miłość” widzowie premierowo będą mogli obejrzeć w TVP2 dopiero w poniedziałek 28 sierpnia.

