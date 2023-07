Joanna Krupa i Douglas Nunes wrócili do siebie? Są dowody

44-letnia Joanna Krupa zaręczyła się z przedsiębiorcą Douglasem Nunesem w marcu 2018 roku. Pod koniec lipca tego samego roku wzięli ślub cywilny, a w sierpniu kościelny. W listopadzie 2019 roku na świat przyszła ich córka Asha-Leight.

W marcu 2023 roku polska modelka ogłosiła, że razem z mężem podjęli wspólną decyzję o separacji.

„Mamy między nami prywatną umowę, która jest naszą sprawą i idziemy naprzód jako przyjaciele i nadal żyjemy codziennie jako rodzina dla naszej córki, którą oboje stawiamy na pierwszym miejscu. Ze względu na moją rodzinę nie będę tego dalej komentowała, tylko powiem, że każdy z nas jest zaangażowany w zapewnienie szczęścia drugiej osobie, abyśmy mogli być najlepszymi rodzicami, idąc naprzód” – podkreśliła w opublikowanym oświadczeniu Joanna Krupa.

Douglas Nunes i Joanna Krupa jednak nie biorą rozwodu?

Teraz w mediach plotkarskich pojawiła się informacja o tym, że Joanna Krupa i Douglas Nunes wspólnie przebywają obecnie w Polsce. Osoba z kręgu byłej pary w rozmowie z Shownews.pl przekazała, że przedsiębiorca opiekuje się swoją córką, gdy Krupa jest na planie „Top Model”.

– Jest naprawdę oddanym ojcem i żadna niania nie byłaby w stanie go zastąpić. Joanna jest mu za to bardzo wdzięczna i docenia, że wziął na siebie większość obowiązków rodzicielskich, by mogła spokojnie skupić się na pracy – przekazał anonimowy informator.

Co więcej, osoba ta podała, że teraz Krupa jest „zdecydowanie znaczniej pogodna i zrelaksowana”, niż ostatnio, kiedy to musiała sama zajmować się córeczką podczas pobytu w Polsce i pracy. – Niektórzy mówią wprost, że Asia i Douglas dali sobie drugą szansę – dodaje informator.

Fani Joanny Krupy zwrócili też uwagę na komentarz, jaki dodała Krupa do zdjęcia swojej córeczki, zamieszonego przez Nunesa. Na fotce widać, jak Asha-Leight bawi się z kotem. „To jej polska przyjaciółka. Kocha tego kotka” – napisała modelka.

Czytaj też:

Barbie Foot Challenge – groźne wyzwanie zainspirowane filmem o słynnej lalce. Nie róbcie tego w domuCzytaj też:

Elżbieta Romanowska zastąpiła Katarzynę Dowbor. Jak przyjęła ją ekipa?