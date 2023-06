Czesław Mozil stracił posadę w popularnym programie TVN

Przypomnijmy, w 3. sezonie „Lego Masters” zmagania uczestników formatu oceniali wspólnie Pola Lisowicz i Czesław Mozil. Program niezmiennie prowadził Marcin Prokop.

Czesław Mozil i Klocki Lego

Zarówno Mozil jak i Lisowicz mają wiele wspólnego z klockami Lego. Ona pracowała między innymi nad serią Nexo Knights, Lego Movie 2 oraz Hidden Side. Obecnie jest odpowiedzialna za projekty graficzne w parkach rozrywki Legoland. Tworzy identyfikacje wizualne dla mini-brandów wewnątrz parków, projektuje mini-figurki, dekoracje oraz grafiki.

Czesław Mozil, znany jest między innymi z przebojów takich jak „Maszynka do ćwierkania”, „Ucieczka z wesołego miasteczka”, „O tych w Krakowie”, ale prywatnie to wielki miłośnik warszawskiej Pragi, kotów i przede wszystkim klocków Lego, których ma sporą kolekcję. Już przy okazji 3. edycji show „Lego Masters” dowiedzieliśmy się, że buduje od dziecka, a inspiracji do tworzenia z Lego dostarczały mu wizyty w Legolandzie.

Niestety, z informacji podanych przez portal Wirtualne Media wynika, że w 4. edycji „Lego Masters”, do której właśnie trwają castingi, dojdzie do pewnych zmian wśród jurorów. Do programu nie wróci już Czesław Mozil. Nie jest jasne, dlaczego w nowej odsłonie nie zobaczymy uwielbianego artysty – wciąż nie zajął on stanowiska w tej sprawie.

„Lego Masters”

„Lego Masters” to niezwykły program, w którym najważniejsza jest kreatywność. W każdym odcinku uczestnicy staną przed wyzwaniem stworzenia pomysłowych konstrukcji z klocków. Twórcze konkurencje sprawdzą nie tylko wyobraźnię oraz nieszablonowe myślenie budowniczych, ale również ich umiejętności techniczne. Na najlepszych czeka nagroda – tytuł mistrzowski, 100 tysięcy złotych oraz zestaw klocków.

