Paweł ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” poślubił kuzynkę byłej żony. Co na to Kasia?

Nowy związek Pawła z szóstej edycji Ślubu od pierwszego wejrzenia wywołał spore kontrowersje. Mężczyzna związał się z kuzynką swojej byłej żony Klaudią, która nawet była obecna na uroczystości.

Paweł z Będzina był uczestnikiem szóstej edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Eksperci połączyli go z Kasią z Dąbrowy Górniczej. Początkowo para była sobą zachwycona. – Właśnie o takiego męża mi chodziło – mówiła panna młoda. – Widziałem to szczęście w jej oczach i uśmiechu. I myślę, że ona widziała to samo u mnie – dodawał Paweł. W dniu ślubu okazało się nawet, że para ma wspólnych znajomych. Fascynacja szybko jednak minęła. Po tym jak zakończyło się przyjęcie weselne, para przestała się dogadywać. Kasia miała problem, żeby się otworzyć i bliżej poznać z własnym mężem. Relacja zakończyła się rozwodem.

„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Paweł związał się z kuzynką swojej byłej żony

33-latek nie ukrywał, że bardzo zależy mu na związku i chce przestać koncentrować się tylko na pracy. Wielkim marzeniem mężczyzny było założenie rodziny, co prawdopodobnie uda się spełnić. Paweł jeszcze podczas wesela poznał swoją wielką miłość, którą okazała się kuzynka jego ówczesnej żony – Klaudia. Po rozstaniu z Kasią para zaczęła się spotykać.

Paweł ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” jest już po kolejnym ślubie

Mężczyzna szybko się oświadczył, a niedawno odbyło się wesele Pawła i Klaudii. Fani oczywiście byli ciekawi, co na to była partnerka uczestnika show TVN. Na swoim InstaStories Kasia wielokrotnie podkreślała, że kibicuje swojemu byłemu mężowi i kuzynce. Jak się jednak pokazało, kobieta nie pojawiła się na weselu. Najpierw była na wakacjach we Włoszech razem z przyjaciółkami, a później w mediach społecznościowych relacjonowała przeprowadzkę.

