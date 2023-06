Ile gwiazdy zarabiają na prowadzeniu imprez? Piotr Gąsowski najwięcej!

Nie jest tajemnicą, że gwiazdy rzadko mają tylko jedno źródło utrzymania. Niektórzy pracują w telewizji, śpiewają czy grają w filmach i serialach, ale przy okazji chętnie dorabiają, występują w reklamach czy prowadząc imprezy. Nic dziwnego, bo dzięki temu mogą liczyć na pokaźny zastrzyk gotówki. Teraz ujawniono, o jakich kwotach mowa i ile gwiazdy zarabiają na prowadzeniu imprez.

Ile gwiazdy zarabiają na prowadzeniu imprez? Ujawniono kwoty

Do tej pory można było się tylko domyślać, że zarobki gwiazd są spore, zwłaszcza gdy chce się, by poprowadziły jakąś imprezę. Teraz postanowił to sprawdzić youtuber Dymitr Błaszczyk z kanału „Sprawdzam Jak”. Wcielił się w reprezentanta firmy, który chce zatrudnić gwiazdę do poprowadzenia gali wręczenia nagród dla najlepszych pracowników. W tym celu skontaktował się z menadżerami i przedstawicielami gwiazd, by poznać ich ofertę. Wszystkimi informacjami podzielił się na swoim kanale.

Okazuje się, że najwyżej ceni się Piotr Gąsowski, były prowadzący show „Twoja twarz brzmi znajomo”. Za zatrudnienie artysty trzeba zapłacić aż 18 tysięcy złotych brutto! – Zawsze jak Gąs prowadzi, to coś tam jeszcze zaśpiewa, coś jeszcze da z siebie. To nie jest tak, że to jest tylko gołe prowadzenie – powiedział menadżer artysty w rozmowie z youtuberem.

Nieco mniej trzeba zapłacić Tomaszowi Kammelowi, on ma jednak specjalne wymagania. Stawka za jego pracę to koszt 15 tysięcy złotych netto i 23 procent VAT za imprezę do 5 godzin. Prowadzenie wydarzenia nie może jednak kolidować z jego pracą na planie „Pytania na śniadanie”. Do tego jeśli impreza się przedłuży, to trzeba zapewnić prezenterowi nocleg w trzygwiazdkowym hotelu ze śniadaniem i parkingiem. Tomasz Kammel życzy sobie również wyżywienie wegetariańskie.

Mniej życzy sobie Paulina Sykut-Jeżyna, która ma też przy okazji znacznie mniejsze wymagania. Za jej pracę trzeba zapłacić od 13 do 14 tysięcy złotych. Ma tylko jedno wymaganie – jej posiłki nie mogą zawierać papryki.

Najniższą kwotę trzeba zapłacić Krzysztofowi Skibie. Muzyk poprowadzi imprezę już za 7,5 tysiąca złotych. Za to trzeba mu zapewnić ciepły posiłek dla dwóch osób, a także nocleg z podwójnym łóżkiem i śniadaniem.

