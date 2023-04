Aleksandra Żebrowska pokazała duży ciążowy brzuch. „Nie mów, że piąte?”

Aleksandra Żebrowska jest żoną Michała Żebrowskiego i od dawna podbija Instagram. Internauci cenią jej poczucie humoru oraz ogromny dystans do siebie i internetowych hejterów. Żona aktora regularnie pokazuje swoje zdjęcia w naturalnym wydaniu i nie używa filtrów, czym potrafi wywołać spore emocje. Często widać, że Aleksandra Żebrowska wręcz lubi prowokować, a internetowe komentarze ją bawią. Tym razem pokazała fotografię w zaawansowanej ciąży, a w komentarzach wybuchła burza.

Aleksandra Żebrowska pokazała zdjęcie, na którym jest w zaawansowanej ciąży

Na fotografii, którą żona aktorka opublikowała na Instagramie, możemy podziwiać ją w zaawansowanej ciąży. Aleksandra Żebrowska pozuje, wypinając duży brzuch i trzymając się pod boki. Na sobie ma białą obcisłą sukienkę, która podkreśla kształty i eksponuje nogę w długim rozcięciu.

Aleksandra Żebrowska opisała zdjęcie hashtagami -umyta, ubrana, uczesana, nawiązując tym samym do ostatnich hejterskich komentarzy, które przeczytała na swój temat. Internauci zarzucali jej, że nie myje się, nie czesze i ciągle pokazuje się w negliżu. Nie to jednak zwróciło uwagę komentujących nowy post, a ciążowy brzuch.

„Tym razem to chyba jarzynowa, nie Michał?”, „Ale że już piąte? Takie psucie kariery męża? Co to za żona, która ciągle jest w ciąży? No jak tak można?”, „Ciekawe, jak mąż pogodzi opiekę nad piątką dzieci z dyżurami w szpitalu”, „A co z dorobkiem artystycznym męża?!” – komentowali rozbawieni fani. Zofia Zborowska też od razu skomentowała zdjęcie. „Ja pitole, nie mów, że piąte” – napisała. Komentarz rozbawił Aleksandrę Żebrowską, która przy okazji postanowiła rozwiać wątpliwości. „Stare zdjęcie! Ale udziec bez zmian” – napisała.

