Oto kandydaci na uczestników do „Rolnik szuka żony 10”. Tylko pięciu zostanie wybranych

Przed nami 10. edycja „Rolnik szuka żony” – jednego z największych hitów stacji TVP, który cieszy się niesłabnącą popularnością i stale przyciąga tłumy widzów przed telewizory. Tradycją formatu jest emisja zerowego odcinka co rok w niedzielę wielkanocną. Nie inaczej będzie tym razem. W Wielkanoc, 9 kwietnia, poznamy kandydatów na uczestników 10. edycji „Rolnik szuka żony”.

Oto kandydaci na uczestników „Rolnik szuka żony 10”

Na oficjalnym fanpage'u „Rolnik szuka żony” pojawił się już zwiastun nadchodzącej edycji. W krótkiej zajawce możemy zobaczyć, kto wystąpi w odcinku zerowym, który zostanie wyemitowany 9 kwietnia o godzinie 15:55.

W tym odcinku zobaczymy ośmiu kandydatów na uczestników – dwie rolniczki i sześciu rolników. Jednak tylko pięcioro z nich ostatecznie trafi do programu. Wszystko zależy od, kto ile listów od swoich kandydatów otrzyma.

Co jednak ciekawe, w tym roku w odcinku zerowym pojawi się mniej uczestników niż zazwyczaj – do tej pory udział brało dziesięć osób, a tym razem tylko osiem. Na razie nie znamy ich imion i nic o nich nie wiemy. Producenci zdradzili jedynie, że najmłodszy uczestnik ma 27 lat, a najstarszy 41.

„Rolnik szuka żony” to dla wielu szansa na znalezienie miłości. O tym, że to możliwe przekonało się już wielu uczestników. Wiele par z programu do tej pory tworzy udane związki i rodziny. Najpopularniejsi są Ania i Grzegorz Bardowscy czy Małgorzata i Paweł Borysewicze. Obie pary prowadzą swoje profile w serwisach społecznościowych i mają stały kontakt z fanami. Ujawniają nie tylko, jak wygląda ich codzienna praca, ale i życie prywatne. Dzięki temu obserwatorzy na bieżąco dowiadują się, co u nich słychać. Ciekawe, czy w nowej edycji powstanie równie popularna para?

