Warszawa wyróżniona przez U2. Powstał wyjątkowy mural

Wyjątkowy mural na warszawskim Służewcu zawiera cytat z piosenki U2 „Walk On”, która w nowej wersji opowiada o wojnie w Ukrainie. Wydawnictwo jest już dostępne w kilku formatach w sklepach oraz serwisach cyfrowych.

U2 dla Ukrainy. Wyjątkowy koncert w Kijowie

Przypomnijmy, że U2 od dawna angażuje się we wsparcie Ukrainy. W maju ubiegłego roku Bono i Edge na stacji metra Chreszczatyk w Kijowie dali krótki występ dla mieszkańców miasta, wolontariuszy i żołnierzy. Dołączył do nich także frontman ukraińskiego zespołu Antytila, Taras Topolia. Wspólnie wykonali utwór „Stand by Ukraine” na melodię hitu „Stand by me” Ben E. Kinga.

Na fanów U2 czekają wyjątkowe niespodzianki

W ramach akcji U2SOS40 fani U2 zobaczą nie tylko murale, ale także czterdzieści 60-sekundowych filmów do każdej piosenki, wykonanych przez 40 artystów z całego świata.

W gronie zaproszonych do współpracy artystów znalazła się m.in. Tanima Mehrotra, urodzona w Indiach, która wybrała ujęcia ekipy deskorolkarzy z Mexico City, by „ucieleśnić ten rodzaj wolności, który wiąże się z młodzieńczą ciekawością świata”.

Ben Elias, reżyser i operator z Nowej Zelandii, zaprezentował ujęcia swojej ojczyzny, a w filmie udział wzięli jego dziadkowie.

Alana O’Herlihy, multidyscyplinarna fotografka, reżyserka i artystka multimedialna, postanowiła wziąć na warsztat jeden z najbardziej poważnych utworów – „Sunday Bloody Sunday” – i zestawić go z dojrzewaniem kobiet i utratą niewinności.

Yanya Yatsuk, ukraińska fotografka mieszkająca w Stanach, chciała „stworzyć coś, co opowie historię o miłości”.

