Katarzyna Cichopek reaguje na zarzuty, że retuszuje swoje zdjęcia. „Kocham każdy centymetr swojego ciała”

Katarzyna Cichopek znów ma ostatnio swoje 5 minut i jest na językach wszystkich. Stało się tak za sprawą rozwodu z Marcinem Hakielem, a potem związku z Maciejem Kurzajewskim. Gwiazda „M jak miłość” nie ukrywa, że jest szczęśliwie zakochana i rozkwitła. Chętnie prezentuje fanom na Instagramie różne swoje zdjęcia. Oni jednak zarzucają jej, że je przerabia.

Katarzyna Cichopek reaguje na zarzuty, że retuszuje swoje zdjęcia

Niedawno Katarzyna Cichopek wrzuciła fotografię, na której uwagę zwraca jej mocno podkreślona talia. Internauci nie wierzą, że to tylko zasługa paska i podejrzewają, że aktorka majstrowała przy zdjęciu, przerabiając je w jednym z programów graficznych.

„Czy tylko mnie rażą nienaturalnie obrobione zdjęcia?”, „Jak się dorobić takiej talii?”, „Czy może nam Pani w jakimś poście wyjaśnić, dlaczego pani się „upiększa”?”, „Co z tymi małymi rączkami ostatnio? Jak one udźwigną ciężar tej filiżanki?” – komentowali internauci.

Katarzyna Cichopek nie zareagowała na ich komentarze na swoim profilu, ale postanowiła odnieść się do zarzutów w rozmowie z serwisem Plotek.pl. – Bawi mnie to bardzo, bo ja ich nie przerabiam. Czasami jest tak, że, jak się robi zdjęcie z góry, albo robi się zdjęcie na obiektywie szerokokątnym, to wychodzą jakieś zniekształcenia. Ja mam do tego naprawdę totalny luz – powiedziała.

Katarzyna Cichopek zapewniła, że chętnie pokazuje się bez makijażu, bo akceptuje swoje ciało. Wspomniała też, że ono dużo przeszło – dwie ciąże i dwie cesarskie cięcia.

„Kocham każdy centymetr swojego ciała i nie pozwolę sobie wmówić, że jest inaczej i uważam, że „bodyshaming” powinien być krytykowany i powinien podlegać jakiemuś prawu. Nie wolno tak mówić, niszczyć ludzi w ten sposób, zarzucać im. Nawet jeśli ktoś chce skorzystać z możliwości różnych aplikacji ma do tego święte prawo, bo do tego te aplikacje są tworzone, jeśli ktoś się przez to lepiej poczuje” – powiedziała Katarzyna Cichopek w rozmowie z Plotkiem.

