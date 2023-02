Paulina Smaszcz usunęła nagrania z nowym partnerem. Następnie ruszyła w miasto

Od kiedy Paulina Smaszcz niemal zmusiła swojego byłego męża do przyznania, że jest w związku z Katarzyną Cichopek, ciągle podtrzymuje zainteresowanie mediów. Teraz głównie publikuje nagrania na Tik-Toku, gdzie nie brakuje szpileczek wymierzonych w Macieja Kurzajewskiego.

Ostatnio głośno było o nagraniu, na którym celebrytka tańczy do utworu Miley Cyrus „Flowers”. Utwór bije już rekordy popularności i jest uważany za hymn kobiet. W piosence Milery Cyrus nawiązuje do byłego męża. Ze słowami Paulina Smaszcz najwyraźniej się utożsamia, bo z uśmiechem na ustach zatańczyła w rytm muzyki.

Kilka dni później była żona Macieja Kurzajewskiego postanowiła pochwalić się własnym związkiem. Mimo że nie pokazała twarzy ukochanego, to na pierwszy rzut oka widać między nimi miłość. Smaszcz wrzuciła wideo, na którym tańczy do discopolowego hitu Konrada Skolimowskiego „Wyglądasz idealnie”. Na nagraniu widzimy, jak Paulina Smaszcz wywija i uśmiecha się do kamery. W pewnym momencie podchodzi do niej tajemniczy mężczyzna, wtula się w nią i razem tańczą.

To jednak nie koniec romantycznych postów Pauliny Smaszcz. W weekend na Tik-Toku opublikowała intymne nagranie, na którym widzimy, jak tuli się do tajemniczego mężczyzny. Para leży na kanapie, a domniemany partner gwiazdy czule dotyka ją po twarzy. Kiedy internauci głowili się kim, jest wybranek Smaszcz, „Kobieta petarda” usunęła wszystkie nagrania, gdzie widoczny jest tajemniczy mężczyzna.

Nie oznacza to jednak, że gwiazda zupełnie zniknęła z mediów społecznościowych. W niedzielny wieczór celebrytka wrzuciła na Instagram relację z nocnej podróży taksówką. Była ona jednak wyjątkowa, ponieważ w pojeździe znajdował się sprzęt do karaoke. Była żona Kurzajewskiego zachwycona poinformowała o tym fanów, a także zdradziła, jaki utwór wybrała – „Flowers” Miley Cyrus.

