31. Finał WOŚP. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński zaprasza do rodzinnej rezydencji

W niedzielę 29 stycznia organizowany jest 31.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane w tym roku środki zostaną przeznaczone na walkę z sepsą, która jest ciężkim stanem chorobowym zagrażającym życiu pacjentów. „Najnowsze badania WHO potwierdzają, że to główna przyczyna zgonów na świecie” – podkreśla Fundacja WOŚP. Jest to pierwszy finał, w wyniku którego zostanie zakupiony sprzęt mogący pomoc wszystkim chorym, bez względu na wiek.

Jak co roku, w dniu finału WOŚP na ulicach można spotkać tysiące wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami. Podobnie jak w poprzednich latach, istnieje też wiele możliwość wspierania inicjatywy Jurka Owsiaka online. W działania WOŚP angażuje się też wiele znanych osób, które wystawiają na licytacje należące do nich przedmioty bądź oferują czas spędzony w swoim towarzystwie.

Herbatka w rezydencji Lubomirskich

Tą drogą poszedł książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. Arystokrata proponuje „herbatkę”, za którą kryje się tak naprawdę szereg atrakcji. Spotkanie odbędzie się bowiem w Zamku Książąt Lubomirskich na brzegu malowniczego jeziora Lubiąż. Przyjazd do rezydencji stanie się dla zwycięzcy okazją do zwiedzenia nieudostępnianych turystom części posiadłości, jak zamknięte komnaty.

W trakcie zwiedzania zamku, a także jego lochów i wieży wybrana osoba będzie miała okazję poznać nieznane szerszej publiczności anegdoty rodu Lubomirskich. Wizyta może odbyć się w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia w umówionym wcześniej terminie. Aby ją wygrać, w niedzielę o godz. 12 trzeba było zapłacić ponad 2125 złotych. Ponieważ licytacja trwa do końca poniedziałku 31 stycznia, można się spodziewać, że kwota zostanie przebita. Aukcję można znaleźć na portalu Allegro.

