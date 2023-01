Te gwiazdy zerwały zaręczyny. Nie tylko Filip Chajzer

Zaręczyny nie zawsze mają piękny finał i kończą się hucznym ślubem. Nierzadko są bowiem początkiem końca wielu związków, a takie historie zdarzają się nie tylko w filmach czy serialach. Sporo gwiazd ma na ten temat coś do powiedzenia i wśród nich jest nie tylko Filip Chajzer.

Filip Chajzer

Kilka dni temu polskie media obiegła informacja o rozstaniu Filipa Chajzera z o 13 lat młodszą narzeczoną Julią. Para była w krótkim, aczkolwiek intensywnym związku. Pod koniec listopada Filip Chajzer poprosił Julię o rękę podczas wakacji na Dominikanie. Para szybko zamieszkała ze sobą. Niestety, koniec wielkiej miłości nastąpił bardzo szybko.

– Filip i Julia rozstali się na początku miesiąca w niezbyt przyjaznej atmosferze. On szybko zorientował się, że popełnił błąd, bez namysłu decydując się na zamieszkanie razem i poważne deklaracje po zaledwie kilku tygodniach znajomości. Rzeczywistość okazała się o wiele mniej romantyczna niż spontaniczne zaręczyny na Dominikanie – powiedział informator serwisu Pudelek.

Monika Brodka

Niedawno doszło też do głośnego rozstania Moniki Brodki i jej narzeczonego Przemysława Dzienisa. Mężczyzna poprosił wokalistkę o rękę w 2018 roku. Parę łączyło zarówno życie prywatne, jak i praca.

– Ciężko jest nie reżyserować czegoś razem w momencie, kiedy ten temat cały czas jest obecny w domu. Nawet kiedy Monia by nie chciała, żebym się w coś włączał, to się okazuje, że my i tak tym cały czas żyjemy – mówił Przemysław Dzienis w rozmowie z TOK FM.

Pod koniec 2022 para nie była już razem, ale Monika Brodka długo nie cierpiała w samotności. Media szybko obiegła informacja, że artystka jest już w nowym związku.

Aleksandra Kwaśniewska

Obecnie Aleksandra Kwaśniewska od lat tworzy udany związek z Kubą Badachem. Być może nie każdy pamięta, że kiedyś była zaręczona z Wojtkiem Szuchnickim i planowała z nim ślub. Kilka miesięcy przed ceremonią rozstała się z ukochanym.

– Przez to, że byłam już raz zaręczona, wszyscy mają teraz ciśnienie, żebym ponownie była zaręczona. Nie rozumiem, dlaczego jestem o to nagabywana. Wcale w najbliższym czasie nie mam tego w planach – mówiła po rozstaniu.

Anna Czartoryska i Piotr Adamczyk

Lata temu zaręczyny zerwali także Anna Czartoryska i Piotr Adamczyk. Para była ze sobą przez 2 lata i planowała ślub, do którego nigdy nie doszło. Dziś oboje są w szczęśliwych związkach z innymi osobami.

Arkadiusz Milik

Ślub planowali też Arkadiusz Milik i Jessika Ziółek. Para była ze sobą ponad 10 lat i była zaręczona. Fani spodziewali się hucznej ślubnej imprezy, a zamiast niej nastąpiło nieoczekiwane rozstanie.

Katarzyna Nosowska i Redbad Klynstra

Ogłoszenie zaręczyn i ślubnych planów nie wyszło na dobre także Katarzynie Nosowskiej i Redbadowi Klynstrze. Para była zaręczona w 2000 roku i miała nawet wyznaczoną datę ślubu.

– Wszyscy znają moją historię z poprzednim narzeczonym. Okładka w kolorowym magazynie, relacja z wieczoru panieńskiego, a potem bolesne rozstanie. Zaczynam przypuszczać, że związki opowiedziane w prasie kończą się wraz z wyczerpaniem nakładu. Drugi raz tak nie chcę – mówiła potem Katarzyna Nosowska w rozmowie z „Vivą!”.

Katarzyna Glinka

Katarzyna Glinka też ma na swoim koncie rozstanie tuż przed ślubem. Zaręczyny zerwała z Jarosławem Bienieckim, z którym była przez kilka lat. Wydawało się, że tworzą udany związek, ale według medialnych doniesień, aktorka straciła zaufanie do ukochanego.

– To prawda, nasz związek się zakończył, ale tylko tyle mogę powiedzieć. Brak mi po prostu słów, by to komentować – mówiła Katarzyna Glinka po rozstaniu.

Martyna Wojciechowska i Doda

Rekordzistkami, które wiele razy zrywały zaręczyny są Doda i Martyna Wojciechowska. Wokalistka była zaręczona aż cztery razy, a podróżniczka pięć!

– Kilka z tych razy w ogóle nie powinnam była się zaręczyć. To brzmi zabawnie: pięć razy byłam zaręczona, dwa razy uciekłam sprzed ołtarza, ale gdzieś tam za każdą z tych decyzji stoi jakiś mały, większy może nie dramat życiowy, ale trudność, wyzwanie i zmierzenie się z samym sobą. Wycofanie się ze swojej własnej decyzji też nie jest proste – mówiła Martyna Wojciechowska w rozmowie z Łukaszem Jakóbiakiem.

