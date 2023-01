Allan Krupa wyśmiewa rodzinę Majdanów. Opublikował wymowne zdjęcie

Allan Krupa od jakiegoś czasu próbuje zaistnieć w show-biznesie nie tylko dzięki sławnej mamie i stawia pierwsze kroki w branży. Z okazji 18. urodzin, które miały miejsce w zeszłym roku, Edyta Górniak sprawiła swojej latorośli wyjątkowy prezent – gwiazda zasponsorowała mu nagranie pierwszego teledysku. 27 marca 2022 roku Allan Krupa pod pseudonimem Enso udostępnił swój pierwszy singiel „Lambada”. W tekście piosenki nie brakuje nawiązań do życia osobistego, ale też marzeń czy niepokoi egzystencjalnych bohatera utworu.

Obecnie w sieci możemy znaleźć kilka innych kawałków młodej gwiazdy. Podczas Sylwestra TVP wystąpił na scenie z Edytą Górniak i dał się poznać szerszej publiczności.

Allan Krupa drwi z Małgorzaty Rozenek i jej rodziny

Jak się okazuje, Allan Krupa nie koncentruje się tylko na muzyce, ale chce też na poważnie wkroczyć do show-biznesu. Na swoim koncie ma już współpracę ze słynnym synem innej divy polskiej estrady Justyny Steczkowskiej. Krupa z Leonem Myszkowskim wystąpił w jednym z warszawskich lokali.

Teraz postanowił zwrócić na siebie uwagę i odnieść się do Małgorzaty Rozenek-Majdan i jej rodziny. Młody raper na swoim InstaStories opublikował zdjęcie prowadzającej „Dzień Dobry TVN” z Radosławem Majdanem, ich synami oraz czworonogami. Fotografia przedstawia Majdanów w środku lasu, a wszyscy są w jasnych i eleganckich stylizacjach. Mimo że zarówno obuwie, jak i ubrania są sportowe, to zdecydowanie nie pasują do tła, jakim jest łono natury. W poście Allana Krupy nie brakuje też uszczypliwego opisu. „POV: Poszedłeś do lasu na grzyby i spotkałeś warszawiaków” – czytamy.

