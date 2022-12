Ania Bardowska z „Rolnik szuka żony” udekorowała nowy dom na święta. Zadbała o każdy szczegół

Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej lubianych par z programu „Rolnik szuka żony”. Poznali się w 2. edycji programu. Ania napisała list do Grzegorza, a on zaprosił ją na swoje gospodarstwo. Szybko się okazało, że to właśnie Ania najbardziej go oczarowała, odesłał pozostałe kandydatki do domów i tylko ją chciał bliżej poznać. Para zakochała się w sobie, wzięła ślub i dziś wychowuje dwoje dzieci – Jasia i Liwię. Niedawno Ania i Grzegorz wybudowali nowy dom, a żona rolnika regularnie relacjonowała postępy w pracy na Instagramie. Tegoroczne święta rodzina Bardowskich spędzi już w nowym domu. Ania Bardowska udekorowała go z tej okazji!

Ania Bardowska ozdobiła dom na święta

Ania Bardowska stała się prawdziwą influencerką. Codziennie publikuje nowe posty i nagrania na Instagramie. Dzięki temu wiemy, że już od dłuższego czasu przygotowuje się do świąt. Nie tylko piecze ciastka z dziećmi, pakuje prezenty czy robi porządki, ale także dekoruje wnętrza.

Na zdjęciach i nagraniach, które Ania Bardowska wrzuciła do sieci, widać, że w nowym salonie stanęła już żywa choinka. Rodzina zadbała o piękne drewniane dekoracje. Nie brakuje też oczywiście światełek. Całość prezentuje się bardzo naturalnie. – Do świąt zostało 11 dni. Do nas w tym roku zawitała żywa choinka, która trochę się osypuje, ale sprawia nam tyle radości, że nawet odkurzanie jest dla mnie przyjemnością – napisała Ania Bardowska na Instagrammie.

Światełka pojawiły się jednak nie tylko na choince, ale i na sofie. Ania Bardowska nie zapomniała też o gwiazdach betlejemskich w doniczkach, które stoją w różnych miejscach w domu. Nad kominkiem zawiesiła świąteczny wieniec. Nie brakuje też drobnych dekoracji, jak stroiki czy magiczne kule ze sztucznym śniegiem i figurkami. Natomiast pod dużym telewizorem, który został zawieszony na ścianie, Ania Bardowska ustawiła miniaturowe choinki i porcelanowe białe domki. Trzeba przyznać, że żona rolnika wie, jak stworzyć świąteczny klimat w domu. Zobaczcie galerię zdjęć!

Czytaj też:

Świąteczny odcinek „Rolnik szuka żony” bez ulubieńców. Kogo zabraknie?Czytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Tak wyglądały śluby uczestników. Ania Bardowska wyglądała jak księżniczka!