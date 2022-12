Madonna w zaskakującej bluzie. „Jego Świętość: Jan Paweł II”

W miniony weekend Madonna zdecydowała się zrobić sobie młodzieżową sesję zdjęciową, a jej efektami pochwaliła się w mediach społecznościowych. Wokalistka zrobiła sobie selfie na tle zdjęcie swoich ulubionych wokalistów. Na fotografiach gwiazda ma włosy zaplecione w warkocze, ciemne okulary i czarne paznokcie. Każda z przybranych przez nią póz jest mocno oryginalna. Madonna zdecydowała się na niebieskie szerokie szorty, pod którymi ma czarne paznokcie. Do tego wybrała wycięte rękawiczki. Największe zaskoczenie budzi jednak bluza celebrytki.

Madonna pozuje w bluzie z Janem Pawłem II

Madonna zdecydowała się włożyć czarną bluzę z podobieństwem Jana Pawła II. Celebrytka pozuje w niej na tle plakatów z Davidem Bowie czy Freddiem Mercury. W opisie podkreśliła, że „podąża za gigantami”. Wizerunek papieża odbiega jednak od rzeczywistości. Na górnej części garderoby celebrytki Jan Paweł II ma na zdjęciu czarne oczy, a po policzkach spływają mu łzy w tym samym kolorze. Na czole ma odwrócony krzyż. „Jego Świętość: Jan Paweł II” – brzmi podpis nadruku.

Światowe media od razu zaczęły się zastanawiać, czy wokalistka celowo nawiązuje do Kanye Westa. Na początku października raper pojawił się na Paris Fashion Week, podczas którego otwierał pokaz domu mody Balenciaga. Dyrektor kreatywny marki pozwolił mu przemierzać błotnistą scenerią w przebraniu ochroniarza, a następnie w bluzie z Janem Pawłem II. W dalszej części pokazu Kanye West zaprezentował własną kolekcję Yeezy, Season 9. Tu również wykorzystał wizerunek papieża. Jego bluza oprócz twarzy Polaka miał też na sobie napis „White Lives Matter” na plecach. Hasło nawiązujące do „Black Lives Matter” w USA wykorzystywane jest przez rasistów i białych supremacjonistów, co wzbudziło ogromne kontrowersje.